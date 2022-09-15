Як часто поливати орхідею, визначаємо по її корінню

Орхідея, або феленопсис, краще переносить пересихання, ніж перелив. Тому поливати її потрібно не так часто, як інші кімнатні рослини родом з тропіків. «Зелена садиба» розповідає, як і коли це потрібно робити, щоб орхідея довго цвіла та не загинула.

Коли потрібно поливати

Найпоширеніша помилка квітникарів-початківців – поливати і підгодовувати кімнатні рослини якомога частіше. Та насправді більшість кімнатних рослин скоріше пробачать деяку недбалість у догляді, ніж надмірну увагу, у тому числі й орхідеї. Визначити точну частоту поливу кімнатних рослин неможливо. Вона залежить, у першу чергу, від температури повітря в приміщенні: чим вона вища, тим частіше треба поливати.

Як часто поливати орхідею, визначаємо по її корінню, яке добре видно у прозорому горщику. Якщо на його стінках є крапельки конденсату, то поливати рано, стінки сухі – можна. Але спершу придивіться до коренів: зелені – ще не поливайте, трохи посвітліли – пора. Ще один параметр – вага горщика: легкий – час полива, важкий – ще рано. У період цвітіння орхідею слід поливати частіше, ніж взимку.

Як поливати орхідею

Є кілька варіантів. Можна використовувати гарячий душ, занурення на 40 хвилин в воду чи поливати з лійки, як і більшість кімнатних рослин.

Гарячий душ

Такий спосіб поливу орхідей також пасуватиме практично для всіх рослин. Бажано так поливати їх хоча б раз в місяць, адже це не тільки насичує рослини вологою, а й змиває пилюку та бруд, захищає від шкідників і хвороб.

Поставте у ванну орхідею, включіть воду з використанням душової насадки з температурою приблизно 38°С: вашій руці має бути комфортно, як у ванні. Напір має бути не надто сильний, можна стишувати його долонею. Слідкуйте, щоб напір води був не надто сильним. Можна його «розбивати» своєю долонею.

Полийте з душу орхідеї по листу і в горщику і залиште на півгодини, щоб стекла вся зайва вода. Коли дістанете рослини з ванни, нехай вони постоять пару годин без кашпо й просохнуть. Якщо у квартирі прохолодно, протріть листя сухою серветкою.

Занурення орхідеї в воду

Виймаєте прозорий горщик з орхідеєю з кашпо, повільно занурюєте в миску з водою так, щоб рівень води доходив приблизно до середини горщика. Нехай орхідея сама нап’ється. Їй вистачить для цього 40-60 хвилин. Після цього дістаєте горщик води, даєте зайвій воді стекти і ставите назад у кашпо.

Полив лійкою

Поливаючи орхідею з лійки, слідкуйте, щоб вода не потрапляла на точки росту і пазухи листя. Якщо раптом туди потрапила вода, протріть її серветкою. Воду лийте, поки вона не почне витікати з дренажних отворів внизу. Дайте пару хвилин, щоб вся зайва вода витекла, повторіть процедуру і повертайте орхідею на місце. Поливати потрібно лише відстояною водою.

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