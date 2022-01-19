Монстера – дуже невибаглива та проста у догляді

Не всі мають помешкання з вікнами, що виходять на сонячну сторону, проте це не причина відмовлятися від кімнатних рослин. Існує чимало видів, які, навпаки, не люблять прямі сонячні промені або ж стерпно почуваються в дальніх кутках кімнати, і йдеться не лише про кактуси. Розповідаємо про 20 кімнатних рослин, яким подобається затінок.

Калатея

Цю примхлива тропічна рослина не дуже легка в догляді, проте має привабливе строкате листя, яке на ніч складається і піднімається вгору, а вранці розкривається знову. Повністю лишити без світла калатею не можна, бо її листя втратить свій колір, проте і прямі сонячні промені для неї згубні. Тому найкраще місце для калатеї – легкий притінок. Ця рослина не переносить протягів та різких перепадів температури, а поливати її треба виключно м’якою і теплою водою.

Маранта

Маранта – родичка калатеї, тому умови утримання в них схожі. Ґрунт у маранти завжди має бути злегка вологим, також рослина вимагає підвищеної вологості повітря. Квіти маранти, на відміну від листя, не дуже декоративні, тому їх бажано відразу видаляти, аби рослина не витрачала на них зайві сили.

Дифенбахія

Популярна офісна рослина із великим зеленим або строкатим листям любить розсіяне світло без прямих сонячних променів. Дифенбахія не терпить протягів та різкого падіння температури, оптимальними в літній період для неї є 20-30°C тепла, а взимку – не нижче +15°C. Рослина потребує підвищеної вологості повітря (65%), тому обприскування і миття листя обов’язкове.

Фікус

Більшість цих рослин легко переносять напівтінь. Головна особливість фікусів – вони не люблять різкої зміни місця розташування і частої пересадки. Як і дифенбахія, вони потребують підвищеної вологості повітря, вчасного поливу та температури не нижче +15°C.

Хлорофітум

Одна з найкращих рослин-фільтрів, здатна самотужки очищати повітря у кімнаті площею до 10 м2, зокрема, поглинати чадний газ та формальдегід. Крім того, хлорофітум виділяє в повітря фітонциди та знезаражує його, ефективно борючись з численними збудниками хвороб. Невибагливий у догляді, він добре ростиме навіть у темній кімнаті.

Спатифілум

Квітка прекрасно себе почуває в напівтіні і навіть у тіні, але якщо листя спатифілума дрібнішають, починають приймати більш витягнуту форму, це означає, що світла йому все-таки не вистачає. Найкраще ставити вазони на підвіконнях зі східної або західної сторони, де яскраве розсіяне світло, а він прямих сонячних променів захищати.

Товстянка

Рослина належить до роду сукулентів, тому не вимагає особливого догляду та частого поливу. Навпаки, перелив для неї є дуже небезпечним, а от тимчасовий період засухи вона переживе завдяки накопиченій у листі волозі. Загалом це світлолюбна рослина, але може рости в притінку, натомість прямих сонячних променів не терпить.

Традесканція

Найкраще місце для традесканції – вікна з західної та східної сторони з яскравим, але розсіяним світлом. Можуть рости і на північних вікнах, а з південної сторони потрібно забезпечувати затінок у спекотні години. Рослина потребує навесні і влітку рясного регулярного поливу, але в горщику вода не повинна застоюватися.

Філодендрон

Дуже невибаглива рослина, яка добре очищує повітря. Любить розсіяне світло та напівтінь, зносить нестачу води та добрив. Водночас, оскільки філодендрон – тропічна рослина, він потребує рясного поливу та підвищеної вологості повітря.

Неорегелія

Неорегелія добре росте навіть при штучному освітленні, хоч найбільше любить розсіяне світло. Цвіте у вологих умовах, наприклад, у ванній кімнаті. Яскравість забарвлення листя залежить від інтенсивності освітлення.

Драцена облямована

Драцена не надто тіньовитривала, проте вікна зі східної та західної сторін – якраз для неї. Якщо листочки рослини посвітлішають – це свідчитиме про брак світла: її потрібно поставити ближче до вікна або забезпечити штучним освітленням.

Сансев’єрія

Про цю рослину можна забути на тиждень-два, і вона не загине та не засохне. Температура для сансев’єрії підійде будь-яка, вологість повітря теж особливо не позначиться на зростанні і зовнішньому вигляді. Рослині потрібне природне світло, тому найкраще її ставити на підвіконня – тих вікон, де прямі сонячні промені бувають рідко. Найстрашнішим для сансев’єрії є перезволоження.

Аглаонема

Зеленолисті різновиди аглаонеми люблять притінок, а ряболисті – яскраве, проте розсіяне світло з захистом від прямих сонячних променів. Це тропічна рослина, а отже потребує підвищеної вологості повітря, тобто обприскування. Протяги можуть спричинити загибель аглаонеми. Оптимальна температура повітря в літній період – 20-30°C тепла, а взимку – не нижче +16°C.

Адіантум

Друга назва цієї ​​рослини – кучерява папороть. Тож, як і всі папороті, адіантум любить тінь і вологий ґрунт – від занадто яскравого світла та засухи ясно-зелене мереживне листя папороті відмирає. Рослина невимоглива у догляді, проте не переносить протягів і забрудненого повітря, а також не любить зміни місця розташування.

Монстера

Монстера – одна із найпоширеніших кімнатних рослин. Основною причиною є те, що вона дуже невибаглива та проста у догляді. Їй необхідне яскраве розсіяне світло, тому оптимальним місцем для неї є вікна зі східної та західної сторони. Дуже добре реагує на регулярне обприскування та полив.

Заміокулькас

Заміокулькас можна навіть поставити в кутку, але так, щоб хоча б 6-8 годин на нього потрапляло розсіяне сонячне світло. Крім того, рослина не вимоглива до вологості чи температури повітря. Поливати потрібно тільки в міру просихання ґрунту і краще недолити, ніж перелити.

Аукуба

Аукуба – мешканка субтропічних лісів, і в дикій природі в глибокій тіні, крім неї, нічого не росте. Тому і кімнатна аукуба добре обходиться без яскравого освітлення та увесь рік має строкате листя. Додатково аукуба ще й добре очищує повітря.

Клівія

Характерна особливість цієї рослини – відсутність стебла. Листя зібране в прикореневу розетку і, розташовуючись віялоподібно, утворює несправжнє стебло. Клівія хоч і тіньовитривала, проте любить яскраве розсіяне світло, без нього росте і зацвітає повільно. Розміщувати її бажано на західних або східних підвіконнях. Влітку клівію можна винести на свіже повітря у напівтінь, але зайвий раз її бажано не переставляти.

Антуріум

Улюбленець дизайнерів, адже при правильному догляді може цвісти цілий рік. Водночас антуріум вважається однією з найбільш витривалих кімнатних рослин: він вимагає лише стабільних кімнатних умов без екстремальних стрибків. Улюблене місце антуріумів в дикій природі – це нижній ярус тропічних лісів, і тому яскравого світла не потребує.

Фіалка

Кімнатні фіалки дуже люблять світло, але бояться прямих сонячних променів, тому найкраще місце для них – північне, північно-східне або північно-західне підвіконня, освітлюване розсіяним світлом. Світловий день для домашньої фіалки має тривати 13-14 годин, тому взимку може знадобитися штучне додаткове освітлення.

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