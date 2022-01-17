Антуріум є улюбленцем дизайнерів, адже при правильному догляді може цвісти цілий рік

Кімнатні рослини для багатьох людей є не лише прикрасою оселі: дехто вірить у те, що вони приносять щастя, удачу, гроші, захищають родину від сварок і вроків. Саме тому ці рослини отримали народні назви – жіноче або чоловіче щастя, грошове дерево, квітка миру. Ми ж радимо все-таки сподіватися більше на себе, а не на допомогу квітів, та незалежно від того, вірите ви в ці забобони та повір’я, кожна із зібраних в цьому матеріалі рослин чудово освіжить ваш інтер’єр.

1. Спатифілум або жіноче щастя.

Спатифілум – тропічна рослина, поширена в Центральній та Південній Америці, а також на тихоокеанських островах. Та деякі види спатифілумів успішно вирощують як кімнатні рослини, відомі також під назвою жіноче щастя – у ХІХ-ХХ столітті вважалося, що ці квіти мають сильну енергетику та попереджають розбрат у родині. Та справжня цінність спатифілума, окрім декоративності, полягає у довгому періоді цвітіння, а також здатності рослини очищувати повітря від різних хімічних речовин.

2. Фіалка або сенполія.

Фіалку часом називають квіткою миру. Це одна з найпопулярніших кімнатних рослин: у світі налічується кілька тисяч видів гібридних фіалок з квітками різних кольорів та форм. Догляд за цими квітами часом видається занадто складним, проте при дотриманні кількох основних правил сенполії довго радуватимуть своїм цвітом. Ще одна перевага фіалок – вони цвітуть взимку, тоді, коли більшість інших квітів мають період спокою.

3. Товстянка або грошове дерево.

Із народної назви зрозуміло відразу, що, за повір’ями, притягує ця рослина, хоча назву вона отримала насправді через форму своїх листочків, схожих на монетки. Товстянка належить до роду сукулентів, тому не вимагає особливого догляду та частого поливу.

4. Гібіскус або китайська троянда.

З цією рослиною теж пов’язано немало забобонів: нібито це індикатор щастя і благополуччя в домі, а цвітіння гібіскуса віщує швидкі весілля, народження дітей, покращення стосунків. Та простий і невибагливий у догляді гібіскус – це відмінний вибір для квітникарів-початківців, який добре підходить для озеленення як офісів, так і квартир. Він не боїться протягів, різких перепадів температур, невибагливий до поливу і підживлення. Головне, що потрібно гібіскусу, – це простір, адже рослина дуже швидко росте і досягає значних розмірів.

5. Мирт.

Мирт – невеликий, розгалужений вічнозелений кущ або деревце, яке в домашніх умовах рідко перевищує один метр. Вирощування мирта як кімнатної рослини цілюще впливає на мікроклімат та самопочуття людини, оскільки листя чагарника містить летючу ефірну олію, подібну евкаліпту. Олія має сильну фітонцидну дію, яке сприяє очищенню повітря від мікроорганізмів в приміщенні. У Греції й Римі миртовими вінками прикрашали голови наречених як символ любові, чистоти, щастя та родючості. Пізніше цей звичай поширився на країни Північної Європи. Наприклад, у Великобританії досі квіти рослини символізують любов й надію та є традиційним елементом весільних букетів.

6. Хлорофітум.

Хлорофітум при мінімальному догляді з легкістю здивує і швидкістю зростання, і пишністю, і яскравістю. Це одна з найкращих рослин-фільтрів, здатна самотужки очищати повітря у кімнаті площею до 10 м2, зокрема, поглинати чадний газ та формальдегід. Крім того, хлорофітум виділяє в повітря фітонциди та знезаражує його, ефективно борючись з численними збудниками хвороб. За повір’ями ж, хлорофітум ще й приносить злагоду та порозуміння в сім’ю.

7. Антуріум або чоловіче щастя.

Ця рослина є улюбленцем дизайнерів, адже при правильному догляді може цвісти цілий рік, радуючи яскравими барвами навіть у найпохмуріші дні. Водночас антуріум вважається однією з найбільш витривалих кімнатних рослин: він вимагає лише стабільних кімнатних умов без будь-яких екстремальних стрибків.