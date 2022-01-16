Найчастіше використовують вегетативний спосіб розмноження фіалок, оскільки він найпростіший

Захопившись фіалками, зупинитися важко: цих квітів забагато не буває. Розмножується фіалка насінням і вегетативним способом – розмноження листям і розділенням куща. Найчастіше використовують вегетативний спосіб з частинки материнської рослини, оскільки він найпростіший. «Флорист-Х» розповідає, як отримати з одного листка декілька живців.

Підготовка матеріалів

Для укорінення можна використати високі прозорі контейнери з кришками або звичайні вазони. Для дренажу на дно можна насипати різні матеріали, наприклад, вермикуліт, дрібні шматочки пінопласту, перліт, яєчну шкаралупу тощо. Зверху дренажу насипаємо ґрунт майже до верху контейнера. Готовий ґрунт краще придбати в магазині, у його складі вже є кокосовий субстрат і розпушувачі, але якщо він здасться вам не досить пухким, можна додати трохи вермикуліту.

Фото «Флорист-Х»

Підготовка листка до живцювання

Для отримання більшої кількості живців листок потрібно розрізати на чотири частини. Спочатку відрізаємо верхню частину листочка поміж бічних жилок. Відрізана верхня частина листочка виходить у вигляді клина.

Потім відрізаємо нижню частину листочка клином поперек жилок. На нижній частині потрібно залишити коротенький черешок близько 5 мм, зрізавши для цього його під кутом 45 градусів. На кожній із двох бічних частинок, що лишилися, зрізаємо залишки середнього листового черешка.

Фото «Флорист-Х»

Посадка живців в ґрунт

Кожну частину листочка вкорінюємо в загальному контейнері. Верхню частину заглиблюємо в ґрунт зрізом униз, нижню – тим місцем, де є маленький черешок, а бічні – тим місцем, де зрізали залишки черешка. Біля кожної частини злегка притискаємо ґрунт, накриваємо контейнер кришкою і ставимо на тепле підвіконня або на полицю під лампу для додаткового освітлення.

Фото «Флорист-Х»

Через кілька тижнів кожна частина листочка вкорениться, а потім з’являться «дітки». До цього моменту потрібно стежити за вологістю ґрунту в контейнері – він повинен бути весь час злегка вологий, а якщо на кришці буде сильно накопичуватися конденсат, кришку періодично потрібно відкривати і провітрювати. Цей спосіб дозволяє з одного листа отримати більшу кількість діток, ніж при звичайному способі вкорінення.