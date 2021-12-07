Розмноження орхідеї насінням в домашніх умовах практично не застосовується

Орхідею фаленопсис можна розмножувати різними способами. Найлегший – розмноження «дітками», проте можна також і частинами квітконіжки, поділом розетки, насінням, стеблом. Важливо пам’ятати, що вегетативне розмноження орхідеї можливе лише тоді, коли вона здорова, а також отримує необхідні поживні речовини. Усі маніпуляції для розмноження проводять абсолютно стерильними інструментами. Розповідаємо детальніше про кожен спосіб.

Розмноження «дітками»

Дуже часто на квітконіжках в орхідеї виростають маленькі «дітки». Зрізати їх потрібно не одразу, а лише після того, як у них виростуть корінці довжиною не менше 5 см. Зрізати треба стерильними ножицями на відстані 1 см з обох сторін від «дитинки». Всі зрізи обробити попелом, корицею або зеленкою, далі підсушити протягом 5 годин і посадити орхідею в стерильний субстрат для орхідей. Спершу її листочки можуть пожовтіти чи зморщитися, проте видаляти їх не можна – вони самі відпадуть, а за той час сформуються перші довгі корені.

Після того маленькій орхідеї потрібен правильний догляд. Найкращий спосіб створити відповідні умови – накрити посаджену рослину пластмасовою пляшкою, де температура повітря буде 22-25°С і висока вологість. Стимуляторами росту і добривами користуватися не можна.

Сприятливий час для розмноження орхідей «дітками» – з другої половини лютого до середини червня. Найбільш сприятливий період для появи «діток» – після тривалого цвітіння. Щоб вони з’явилися, має бути кілька умов:

доросла орхідея повинна мати хорошу кореневу систему і не менше шести великих листків;

орхідея має мати свіжу (не старіше півтора року) квітконіжку, яку потрібно підрізати до верхньої «сплячої» бруньки, щоб не росли нові квіти;

підвищена температура – понад +28°С, і висока вологість повітря;

поливання орхідеї має бути дуже мізерним, або ж не варто поливати зовсім 14 днів;

іноді необхідно сплячу бруньку простимулювати стимуляторами росту.

Розмноження частинами квітконіжки

Після цвітіння квітконіжка відрізається біля самої основи, після чого її потрібно розрізати на декілька частин розміром по 3-4 см так, щоб в центрі кожної була спляча брунька. Усі зрізи потрібно обробити зеленкою або порошком деревного чи активованого вугілля. Оброблені живці кладуть у тепличку з вологим мохом-сфагнумом. У теплиці має бути температура +25-28°C, а також висока вологість. При дотриманні цих умов обов’язково повинні вирости нові орхідеї.

Можна також спробувати поставити відрізану квітконіжку у воду з добривами на сонячне місце (не під прямі сонячні промені) та час від часу потрібно обприскувати позакореневими добривами. Прокидаються майже всі сплячі бруньки і на них виростають «дітки».

Розмноження поділом розетки

Часто трапляється, що у в орхідеї виростає нова розетка. Якщо у неї з’явилося коріння (не менше трьох довжиною 10-15 см), її можна відрізати стерильним ножем і пересадити у новий горщик. Робити це потрібно наступним чином: витягнути рослину з горщика, промити коріння, відрізати розетку з корінням, змазати всі зрізи зеленкою чи деревним попелом, просушити упродовж 4-5 год, посадити в новий субстрат. У міру розростання коріння орхідею пересаджують у більш простору тару.

Розмноження поділом стебла

Дорослу орхідею, яка має 6-8 листочків та повітряні корені після 2-3 листка (відлік листя рахуємо знизу), можна відокремити від нижньої частини, тобто поділити орхідею на дві половини, відрізавши верхню частину з 2-3 листками і повітряним корінням. За дві доби до поділу полийте орхідею. На нижній частині бажано залишити не менше 2-3 листків.

Змазуємо всі зрізи, рани зеленкою або порошком деревного попелу. Зрізану частину потрібно просушити протягом 5 годин і посадити акуратно запихаючи коріння в субстрат. За материнською рослиною продовжують ретельно доглядати, і протягом декількох місяців у неї утворюються бічні бруньки, з яких розвинуться нові рослини. Нову орхідею доглядаємо так, як «діток». Через 2-3 роки нова орхідея перетворюється в повноцінну квітучу рослину.

Розмноження насінням

Розмноження орхідеї насінням в домашніх умовах практично не застосовується, оскільки цей метод є досить складним та довготривалим. Щоб розмножити фаленопсис насінням, буде потрібно створити умови живильного середовища. Саме в таких умовах насіння і буде перебувати аж до моменту проростання. На це може знадобитися від 3 до 9 місяців. Потрібно зазначити, що дуже складно зберегти повну стерильність, оскільки від грибків позбутися практично неможливо.

Якщо ж насіння проросло, його ще три роки вирощують при певних умовах і тільки після цього висаджують на постійне місце. При насіннєвому розмноженні цвітіння фаленопсиса настане, як мінімум, через 2-3 роки.

За матеріалами Kvitka.info

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