Якщо вчасно знайти несправність, проблему можна усунути самостійно

Калюжа на дні холодильника – поширена побутова проблема. Найчастіше вода збирається під ящиками для овочів і фруктів. Причиною може бути невелика несправність у системі відведення вологи. Якщо вчасно з’ясувати, що заважає воді стікати, часто можна обійтися без майстра. Яку деталь варто перевірити насамперед, пояснює Electrolux.

Чому під ящиками холодильника з’являється вода?

Під час роботи холодильника в його камері поступово накопичується волога. Частина її потрапляє всередину разом із повітрям щоразу, коли відчиняють дверцята. Ще одне джерело вологи – продукти, з поверхні яких випаровується вода.

Коли вологе повітря стикається з холодними поверхнями, на них утворюється конденсат. У справному холодильнику краплі стікають до невеликого дренажного отвору, який зазвичай розташований у нижній частині задньої стінки камери.

Звідти вода потрапляє в спеціальний піддон біля компресора й поступово випаровується завдяки теплу, яке він виділяє під час роботи.

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Якщо система відведення вологи працює зі збоями, вода залишається в холодильній камері й накопичується на її дні.

Яку деталь потрібно перевірити першою?

Найчастіше причиною появи води під ящиками стає засмічений дренажний отвір. З часом у ньому накопичуються частинки їжі та інші забруднення.

Іноді всередині каналу замерзає вода, через що нормальний відтік також припиняється.

У результаті вода не потрапляє до спеціального піддона, а повертається у холодильну камеру. Саме тому під ящиками поступово утворюється калюжа.

Щоб усунути проблему, слід обережно прочистити дренажний отвір теплою водою. Проте перед цим обов’язково потрібно перевірити інструкцію до холодильника, оскільки розташування зливу та спосіб його очищення можуть відрізнятися залежно від моделі.

Для прочищення отвору не варто використовувати гострі предмети, оскільки вони можуть пошкодити інші компоненти холодильника. Якщо біля зливу утворилася крига, її слід обережно видалити відповідно до рекомендацій виробника.

Якщо після очищення вода продовжує накопичуватися, проблема може бути складнішою. У такому випадку варто звернутися до фахівця для перевірки холодильника.