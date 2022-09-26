Хризантеми прикрашають подвір'я восени своїм яскравим цвітом, який тримається до морозів

Хризантеми – неймовірно красиві квіти, які цвітуть восени і радують око до настання морозів. Період цвітіння у хризантем активізується у вересні і триває аж до кінця листопада. І саме восени квітки потребують найбільш ретельного догляду. Ukr.Media розповідає про те, що робити з хризантемами восени, щоб вони довше тішили своїми барвами і не в'янули передчасно.

Удобрення

Перше з чого потрібно почати догляд восени – підгодувати кущі хризантем добривом. Цю підгодівлю проводять саме в розпал цвітіння: в 10-літровому відрі з водою розведіть по 1 ст. ложку сульфату калію і комплексного добрива для квітучих рослин. Цей розчин ідеально підійде для підгодовування хризантем.

Підв’язка

Вчасно підв'язуйте або робіть опори до високих сортів хризантем, тому що їх стебла легко ламаються.

Полив

Періодично поливайте рослину, особливо в суху погоду. Так само хризантеми не люблять застою води, тому у період дощів навпаки – поливати додатково їх не потрібно.

Вкривання

У жовтні починаються осінні заморозки від -2 до -3°C. В цей час кущі хризантем необхідно вкривати на ніч спеціальним покривним матеріалом. Вранці не поспішайте рано відкривати квіти, дайте їм трохи відігрітися під своїми «нічними шапочками». Ніколи не вкривайте квіти поліетиленовою плівкою: під нею накопичується волога, яка в морозну ніч перетворюється в кристалики льоду.

Якщо у вас хризантеми ростуть в діжках або ящиках, то на час стійких холодів їх краще занести в тепле приміщення.

Догляд взимку

На початку листопада потрібно приступати до викопування і прибирання на зберігання хризантем, які погано переносять зимівлю у відкритому ґрунті. До тих, які погано зимують, відносять в основному кулясті хризантеми.

У рослин обріжте стебла, залишивши приблизно 15 см від кореня, викопайте з грудкою землі, видаліть листя, прив'яжіть до кожного стебла етикетку з назвою сорту, складіть в ящик і засипте торфом або тирсою.

Ящики найкраще зберігати в приміщенні з температурою від 4 до 6°C, а коли з'являться паростки, їх варто починати помірно поливати. Рано навесні рослини треба висадити у відкритий ґрунт.

За морозостійкими сортами хризантемам догляд простіший. Вам потрібно зрізати кущі до ґрунту і зробити укриття з сухого листя шаром 20 см. Верх накрийте покривним матеріалом. І все – квіти готові до зимівлі.

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