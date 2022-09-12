При оформленні живоплоту з садових гортензій посадку рослин проводять в спеціальну траншею

Гортензії здатні перетворити на казковий куточок будь-який сад. Посадка гортензії восени – запорука відмінної приживлюваності рослини. Після листопада вона буде нарощувати коріння, а навесні почне швидше розвиватися. Як саме та коли потрібно садити різні види гортензії, розповідає «Дім і сад».

Найпопулярніші види гортензій:

деревовидна – має форму дерева або рослого розлогого чагарника, діаметр чарівних суцвіть молочного або кремового відтінку сягає понад 50 см, належить до морозостійких видів, переносить зниження температури взимку до -35-40°C;

мітловидна – має китицеподібні суцвіття, часто зафарбовані у два тони, довжиною від 30 до 40 см, добре зимує при -35°C;

крупнолиста – має величезні квіткові шапки різних відтінків, які контрастують з темно-зеленим соковитим листям, чагарники кулясті, потужні, розлогі, не зимують при температурі нижче -24°C;

дуболиста – має суцвіття, що складаються з великих, переважно білих бутонів, листя має схожу на дубове форму, здатна переносити морозні зими з температурою до -32°C.

Якщо ви живете в північних районах України, то оцініть морози, які бувають у вас взимку. Якщо вони нижче -20°C, то посадку крупнолистої гортензії відкладіть на весну, а всі інші види сміливо садіть.

Вибір та підготовка ділянки

Для вирощування гортензії вибирають добре освітлену ділянку, але таку, щоб влітку рослина не дуже довго перебувала в зоні інтенсивного впливу ультрафіолету. У пік спеки на чагарники має потрапляти тінь, проте в повній тіні рослини будуть витягуватися, що погіршить їхній зовнішній вигляд та інтенсивність цвітіння. Культури необхідно захищати від продування – сильний вітер сприяє додатковому обмерзанню взимку, а в теплий період пошкоджує листя і квіткові китиці.

Землю необхідно попередньо перевірити на кислотність – для гортензій підходить 5,5-6 рН. Вона має бути родючою, у міру вологою, розсипчастою. На ділянках з піщаним ґрунтом багаторічники не вирощують, щільний субстрат попередньо перекопують і розпушують, додаючи торф і пісок. Якщо на ділянці лужна ґрунтосуміш, культури можуть уражатися хлорозом.

Найкращий субстрат для вирощування має складатися з піску, листової землі, торфу і перегною, змішаних в пропорції 1:2:1:2. До основного складу можна додати:

сечовину – 1 ст. л;

кісткове борошно – 1 ст. л;

суперфосфат подвійний – до 70 г.

Категорично забороняється ґрунт для посадки гортензій покращувати золою або вапном.

Посадка гортензії восени

Роботи повинні проводитися не менше, ніж за місяць до перших заморозків. Для північних та південних областей цей момент настає в різний час, тому важливо стежити за повідомленнями синоптиків.

Ями для посадки гортензії готують за місяць до проведення запланованих робіт, щоб ґрунт в них встиг осісти. Враховуючи, що коренева система цих рослин розвивається вшир, то їй потрібні ями відповідного розміру: ширина – від 0,5 до 0,65 м, довжина – від 0,3 до 0,4 м. Особливо потрібно стежити за відстанню, яка залишається між двома культурами при посадці їх в лінію:

деревовидна гортензія – до 2 м;

мітловидна – від 1,6 до 2, 4 м;

крупнолиста – від 1 до 1,5 м.

При оформленні живоплоту з садових гортензій посадку рослин проводять в спеціальну траншею шириною від 0,8 м, при цьому саджанці розташовують через 1,0-1,2 м або через 0,6-0,8 м з подальшим проріджуванням посадок. Головне, щоб кущі змикалися при розростанні й влітку утворювали квітучу стіну.

Приблизно за три тижні до вкорінення яму на 2/3 заповнюють підготовленою заздалегідь спеціальною сумішшю, після чого дають їй відстоятися. Перед посадкою землю в ямі бажано полити. Саджанці розташовують так, щоб коренева шийка на 2-3 см опинилася нижче рівня ґрунту. Коріння саджанця розправляють, а яму після цього засипають підготовленою землею. Потім чагарники поливають, на пристовбурне коло насипають шар мульчі: найкраще обрати ту, що підкислить ґрунт, – соснову кору, хвойні голки, шишки, торф.

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