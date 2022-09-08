Багато рослин прикрасять квітом сад восени та до самих морозів

Клумби, які цвітуть протягом усього сезону, – мрія кожного садівника. Її зовсім неважко втілити: потрібно лише знати, які квіти і коли саме цвітуть. Багато рослин прикрасять квітом сад восени та до самих морозів, і саме про них розповідає KvitkaInfo.

Верес – грунтопокривна осіння квітка. Саме він дав назву місяцю вересню в українському календарі. Ландшафтні дизайнери радять висаджувати верес вздовж садових доріжок, на альпійських гірках, в бордюрах, на тлі карликових хвойних рослин. Тільки підбирайте сорти з різним кольором квіток і листям.

Чорнобривці – однорічна та багаторічна осіння квітка. У природному середовищі росте у Південній і Центральній Америці і досі зустрічається в дикій природі. В Китаї чорнобривці називають «квіткою десяти тисяч років» – символом довголіття.

У Європу чорнобривці потрапили в XVI ст. і були першими закордонними квітами, що з’явилися у наших краях. Завдяки багаторічній роботі селекціонерів уже налічується близько 40 видів чорнобривців. Яскраві відтінки кольорів – від світло-жовтого до темно-помаранчевого – прикрашають подвір’я, сади та парки від весни до пізньої осені.

Айстри є чудовою зміною літнім квітам, які ось-ось перецвітуть, і трапляються мало не в кожному квітнику. Висота рослини коливається від 10 до 50 сантиметрів, залежно від виду. Айстри мають безліч застосувань, як в групових, так і в поодиноких насадженнях бордюрів, рабаток, рокаріїв або як прикраса для балконів і терас.

Жоржина – багаторічна і довгоквітуча рослина з родини айстрових. Рід жоржини представлений найширшою палітрою кольорів і різноманіттям форм та розмірів квітки. Цвіте жоржина з липня до морозів. Щоб жоржина мала яскравий колір і зацвіла максимально великими квітами, треба вчасно висадити її бульби та правильно доглядати.

Цинія (майорці) – однорічна рослина, що радує невибагливістю в догляді та різноманітністю забарвлень – від білого до темно фіолетового. Майорці гарно виглядають у групових насадженнях на клумбах і добре поєднуються з багатьма іншими квітами. Чудовою властивістю рослини є пишне цвітіння: чим більше квіток ви зірвете, тим більше їх виросте на кущі.

Анемони бувають не тільки весняні, а й осінні. Осінні анемони це великі багаторічні кущі з масивним корінням. Цвітіння відбувається в кінці літа – на початку осені. До осінніх анемон відносять японську, гібридну і корончату. Корончата анемона цвіте два рази – у червні і восени. Анемона гібридна – високий сорт (понад 0,5 м) з простими квітами різноманітного забарвлення. Анемона японська – теж досить високий вид з махровими або півмахровими квітами рожевого кольору.

Осінні крокуси – це цибулинні рослини, які найчастіше мають синє-фіолетові квіти. Цвітуть вони у вересні-жовтні, ростуть на сонці або в напівтіні. Тривалість цвітіння – від 10 до 15 днів, в залежності від сорту.

Рудбекія належить до роду трав’янистих однорічників і теж є чудовою осінньою квіткою.

Бурачок (бородавник) – ароматний грунтопокривний однорічник, який цвіте білими, рожевими, фіолетовими кольорами з весни й аж до морозів.

Троянду теж можна назвати осінньою квіткою, адже певні її сорти цвітуть теж до морозів.

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