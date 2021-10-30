Листопад – один з найгарніших періодів у саду

Наприкінці осені у садівників щороку виникає дилема: що робити з опалим листям – прибирати чи ні? Світ ділиться на два табори, один з яких знаходить причини прибирати, а інший – навпаки. Загалом доводи обох сторін мають сенс, тому прибирання саду лишається особистою відповідальністю кожного господаря. «Зелена садиба» наводить основні аргументи за та проти прибирання опалого листя, щоб вам було легше визначитися.

По-перше, це красиво

Листопад – один з найгарніших періодів у саду. Хто з нас хоч раз не фотографувався у жовтому чи багряному листі? Комусь треба для цього шукати парк чи ліс, а от садівникам достатньо вийти з будинку. Але є і темна сторона медалі цієї краси – вона недовговічна, і досить скоро (а особливо – після дощу) це гарне листя перетвориться на коричневу злежану масу. Тому якщо вирішите все ж прибирати листя, бажано це робити ще поки воно сухе і легке.

Майже добриво

Садівники надалі сперечаються, чи достатньо в опалому листі корисних речовин, щоб використовувати його як добриво. Як би там не було, перегниваючи за зиму, листя стає частиною верхнього шару ґрунту і при цьому істотно покращує його структуру, роблячи пухким, волого- і повітропроникним. Водночас черви й інші підземні жителі використовують опале листя як їжу, віддаючи назад той самий біогумус, а це вже відмінне добриво.

Утеплення рослин

Опале листя на зиму служить свого роду ковдрою, що рятує коріння наших рослин від зимових морозів. Все так, але за умови, що це сухий і «пухкий» прошарок. А де таке бачено взимку? Зазвичай, листя встигає намокнути і злежатися у тонкий прошарок перед настанням холодів і користі від нього, як утеплювача, мало.

А ось якщо ви зберете сухе листя і насипете його гіркою на чагарники, наприклад, троянди, а зверху накинете шматок поліетилену (негерметично) – це вже інша справа. Під таким «дахом» листя не намокне та не злежиться до весни і буде зберігати тепло землі навколо ваших саджанців.

Місце зимівлі хвороб та шкідників

Теоретично так воно і є. На практиці усе зовсім не так. Не в листі спори борошнистої роси та фітофтори зимують, а у землі. Не в опалому листі тля від морозів ховається, а на гілках. Не під грушею спори іржі зимують, а на ялівцях. Тож прибирання листя як засіб боротьби з хворобами та шкідниками не працює. З іншого боку, навіть якби шкідники лишалися в листі – куди його в такому випадку прибирати? Будемо копати глибокі «могили» для спор та яйцекладок? Адже спалювати листя заборонено.

Якщо будете прибирати листя, то не безцільно: засипте город на майбутній сезон, наповніть парники та високі грядки, додайте до компосту. До речі, за саме під шаром опалого листя зимують сонечка і, напевно, інші корисні для нас комахи.

Компрес, що вбиває

Неприбране перед зимою листя з газону зі 100% вірогідністю призведе до утворення весняних лисин або білих плям. Як наслідок, вам доведеться їх «ремонтувати»: підсівати та обробляти фунгіцидами.

Більш того, не тільки газон знаходиться в зоні ризику, але всі вічнозелені ґрунтопокривні рослини: флокс шилоподібний, живучка, обрієта тощо, адже шар намоклого та злежалого листя не пропускає повітря і при цьому утримує вологу, тож рослина починає гнити.

Часто садівники комбінують прибирання з неприбиранням. Так, листя варто прибрати з газонів та пішохідних доріжок, а під деревами та кущами можна і лишити.