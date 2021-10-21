Деякі дні місячного циклу загалом є більш сприятливими для садових робіт, ніж інші

До місячного посівного календаря можна ставитися скептично, проте досвідчені садівники-городники переважно мають його завжди під рукою. Якщо знак зодіаку визначає пріоритетну групу рослин, з якою можна працювати в той чи інший день місяця, то фаза Місяця може «заборонити» будь-які дії з рослинами в певні дні.

Загалом Місяць-молодик і в повню пригнічує ріст і розвиток будь-яких рослин, натомість зростаючий Місяць прискорює ріст рослин, що дають наземні плоди, а спадний – цибулинних і бульбових культур.

Коли Місяць росте, сіяти треба всі культури, які ростуть швидко, – зелень чи ранню картоплю, а на спадний Місяць варто сіяти ті овочі, які мають довго зберігатися, – зокрема, моркву і буряк. Деякі дні місячного циклу загалом є більш сприятливими для садових робіт, ніж інші: це 3, 7, 12, 16, 24, 28 кодного місяця. Натомість 9, 15, 23, 29 – несприятливі дні.

Посівний календар на листопад 2021 року

2, 3, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 22, 23, 24, 29, 30 листопада загалом сприятливі числа для посівів і посадок всіх рослин.

4, 5, 10, 11, 19 листопада – загалом несприятливі дні для посіву, посадки і пересадки будь-яких рослин.

Сприятливі дні для посадки конкретної городини:

морква, пастернак – 2-3, 22-24 та 29-30 листопада;

буряк – 2-3, 22-24, 29-30 листопада;

редис, ріпа, редька – 2-3, 8, 22-24, 29-30 листопада;

петрушка і селера – 2-3, 17-18, 22-24, 29-30 листопада;

цибуля городня –2-3, 22-24, 29-30 листопада;

цибуля на зелень, шніт-цибуля – 8-9, 12-14, 17-18 листопада;

цибуля-порей – 8-9 і 17-18 листопада;

помідори, фізаліс – 8-9, 17-18 листопада;

солодкий і гострий перець – 8-9, 17-18 листопада;

огірки – 8-9, 12-14, 17-18 листопада;

пекінська капуста, листова і рання білокачанна – 8-9, 12-14, 17-18 листопада;

кабачки, гарбузи і патисони – 8-9, 12-14, 17-18, 22-24 листопада;

квасоля, горох, сочевиця, нут, соя – 2-3, 8-9, 17-18, 20-21 листопада;

міцелій – 8-9, 17-18 листопада;

салати (листові і качанні) – 8-9, 12-18 листопада;

кресс-салат, рукола, гострі салати, листова гірчиця – 8-9, 12-18 листопада;

шпинат і щавель – 8-9, 12-18 листопада;

мангольд – 8-9, 12-14, 17-18 листопада;

петрушка, селера, коріандр і кріп – 8-9, 12-18 листопада;

пряні трави (базилік, м’ята тощо) – 1, 8-9, 17-18, 27-28 листопада;

суниця і полуниця – 8-9, 20-24 листопада;

калина, шипшина, глід –14-18, 22-26 листопада;

виноград – 13-14, 20-24 листопада.

Сприятливі дні для посадки конкретних декоративних рослин:

однорічні квіти – 8-9,13-14 листопада;

цибулинні і клубневі квіти – 1, 17-18, 22-24, 27-29 листопада;

трав’янисті багаторічники – 1, 22-24, 27-28 листопада;

хвойні рослини – 1, 8-9, 17-18, 25-28 листопада;

чагарники і дерева – 1, 6-9, 17-18, 25-28 листопада;

декоративні ліани – 6-9 листопада.

За матеріалами «Зеленої садиби» та «Флорист-Х»