Тюльпани садять переважно восени: посаджені навесні квіти відставатимуть у рості й будуть не настільки декоративними

Тюльпани – одні з найпопулярніших весняних квітів. Крім високої декоративності та безлічі сортів, вони мають ще одну перевагу – невибагливість. Попри це тюльпани, як і будь-які рослини, мають свої особливості вирощування та догляду. Приміром, їх можна садити навесні, проте краще це робити восени, під зиму. Розповідаємо, як правильно організувати цей процес.

Правильне зберігання

Успішна висадка тюльпанів починається із правильного зберігання цибулин. Посадковий матеріал викопують у червні, коли пожовкне листя. Просушують його обов’язково в тіні, адже цибулини не терплять прямого сонця, виклавши одним шаром, і зберігають потім у ящиках у прохолодній сухій кімнаті з інтенсивною вентиляцією. Кожну цибулину бажано потім загорнути в клаптик газети.

Цибулини мають бути чистими, вільними від ґрунту, без зайвих коренів та листя. Перед зберіганням їх можна протруїти в розчині марганцівки, щоб вони отримали захист від хвороб і шкідників.

Терміни та умови посадки

Тюльпани садять переважно восени: посаджені навесні квіти відставатимуть у рості й будуть не настільки декоративними. За зиму ж усередині цибулин визріють нові квіти. Для вкорінення тюльпанам потрібно 3-4 тижні, тому оптимальним часом для посадки вважається період із середини вересня до кінця жовтня.

Якщо земля не промерзла, посадити цибулини можна навіть у грудні, але квіти тоді з’являться на місяць-півтора пізніше. Садити зарано тюльпани теж не варто, щоб вони не почали рости ще восени. Загалом варто орієнтуватися на кліматичні умови свого регіону, стан ґрунту та погоду. Висаджувати цибулини тюльпанів у сад можна тоді, коли температура ґрунту на глибині 10 см не вище й не нижче +7-8°С – при нижчій або вищій температурі можуть виникнути труднощі з укоріненням цибулин.

Відбір посадкового матеріалу

Перед висаджуванням всі цибулини потрібно ретельно оглянути, відбракувати хворі та пошкоджені і відібрати для посадки щільні цибулинки без плям. Одна хвора цибулина може заразити інші та ґрунт навколо. Для профілактики безпосередньо перед висадкою в ґрунт потримайте цибулини півгодини в рожевому розчині марганцівки 45-60 хв.

Цибулини краще висаджувати по сортах: це полегшить догляд за тюльпанами, а період викопування буде однаковий. Дрібні цибулинки висаджують ближче до півдня, щоб квіти, які виросли з великих цибулин, не затуляли їх від сонця.

Особливості ґрунту

Підготуйте для тюльпанів сонячну, захищену від вітрів ділянку з невисоким рівнем ґрунтових вод. Якщо у землі буде застоюватися вода, це може призвести до гнилі цибулин влітку і вимерзання взимку. При недостатньому освітленні квітконіжки витягуються, викривляються, стають слабкими і ламкими, а колір квіток буде блідим.

Ґрунт має бути пухким нейтральним або слабколужним ґрунтом, найкраще – піщаним. Важкі глинисті ґрунти розбавляють піском. Кислий ґрунт перед посадкою цибулин потрібно вапнувати – внести по 200-500 г крейди на кожен 1 м² залежно від рівня кислотності ґрунту.

Землю на ділянці бажано глибоко перекопати, додаючи на кожен 1 м² по 100-150 г деревної золи, два відра торфу (перегною дво-трирічної витримки або компосту), 50 г суперфосфату, 30 г сульфату калію і 25 г аміачної селітри. Не використовуйте ні для удобрення, ні для мульчування свіжий гній, оскільки це може призвести до опіку коренів і грибкових хвороб. Не вносять на ділянку з тюльпанами і мінеральні добрива, що містять хлор.

Правила посадки

Глибина посадки тюльпанів дорівнює трьом діаметрам цибулини. Так, дрібні цибулини занурюють на глибину приблизно 7-8 см, а великі – на 12-15 см. При посадці слід враховувати і склад ґрунту: на легких ґрунтах цибулини висаджують на 2-3 см глибше норми, а на важких – на 2-3 см мілкіше. При занадто глибокій посадці цибулинки майже не утворюють діток, а при занадто мілкій вони можуть потерпіти від морозів.

Висаджувати тюльпани в землю можна в невеликі борозенки рядочками або окремо кожну цибулину в лунку. Відстань між тюльпанами довільна – залежить від побажань садівника, але бажано не менше 10 см: тоді їм точно вистачить місця, а викопувати після цвітіння цибулини буде значно легше. Якщо осінь суха, пролийте ямки або борозну перед посадкою водою.

При висаджуванні не вдавлюйте цибулини в землю – можете пошкодити кореневе денце, і цибулина захворіє. Після посадки ділянку треба розрівняти, щоб в ямках не збиралась і не застоювалась вода. Доглядати за цибулинами в поточному році вам уже не доведеться, хіба що у випадку аномально сухої осені потрібно буде їх полити. Уже при морозах місце посадки треба буде замульчувати на зиму компостом або сухим листям. Навесні мульчу необхідно зняти, щоб вона не перешкоджала пророщуванню цибулин.

За матеріалами «Флорист-Х», «Зеленої садиби», KvitkaInfo, «Дім і сад»