Існує багато рослин, які не втрачають своєї декоративності до пізньої осені, а то й узимку

Цікавим та гарним сад може бути не тільки навесні чи влітку: існує багато рослин, які не втрачають своєї декоративності до пізньої осені, а то й узимку. Якщо говорити про групи рослин, то йдеться про хвойні, декоративно-листяні чагарники, частину ягідних рослин, осінні квіти тощо. Зупинимося на 17 з них детальніше.

Ялина звичайна, або європейська

Це дерево не втрачає декоративності цілий рік, які і більшість хвойних рослин. Існує багато сортів ялини звичайної, і не всі вони виростають до 20 м у висоту, тому вибрати потрібну для свого саду зможе кожен. Пасуватиме як для одиничних посадок, так і для створення живоплотів.

Туя

Селекціонери вивели чимало різних сортів туї, які варіюються за формою, висотою, забарвленням хвої. Багато туй мають властивість змінювати колір хвої в залежності від сезону, і на зиму стають коричневими. Туї досить універсальні, і їх можна використовувати як для одиничних посадок, так і для групових. Ця хвойна рослина невимоглива до чистоти повітря і цілком нормально переносить пил та вихлопні гази.

Ялівець

Як і туя, ялівець має безліч різноманітних видів, зокрема, таких, що стеляться. Та на відміну від туї, він має більш стабільне забарвлення упродовж року, а також сорти з блакитною хвоєю. Ялівці переважно садять групами, але не обов’язково. Живопліт роблять рідко, бо росте ялівець повільно. Проте ця рослина незамінна на вітряних ділянках, оскільки має міцну і глибоку кореневу систему.

Ожина

Перевага цієї рослини – не тільки декоративність, а ще й смачні та соковиті ягоди, які насиченні вітамінами та корисними мікроелементами, органічними кислотами і мінералами. Зокрема, плоди ожини багаті на залізо, яке бере участь у кровотворних процесах організму. Листя ожини також має антибактеріальний ефект, а при проблемах з травною системою допомагає настоянка з коренів ожини.

Барбарис

Барбарис налічує близько 600 видів – як листопадних, так і вічнозелених кущів, серед яких трапляються і сорти з небанальним кольором листя. Наприклад, барбарис Тунберга – декоративна рослина, яку часто використовують в садах, парках, живоплотах, бордюрних, групових та одиночних посадках. Восени листя набуває яскравого фіолетово-кармінного кольору, поміж яким виділяються коралово-червоні ягоди. Кущі можуть виростати до 2,5 м заввишки, проте переважно не перевищують 1 м.

Калина

Калина – листопадний чагарник або невелике дерево, декоративності якому восени додають китиці яскраво-червоних ягід. Вона не потребує особливого догляду, чим і приваблює садівників. Калина швидко адаптується до певних кліматичних умов, відмінно переносить холодну зимівлю, чудово росте при дефіциті світла, саме тому цю рослину все частіше включають в оформлення садового ландшафту.

Пізні троянди

Кущ троянди є чи не в кожному саду, і посеред 6 тисяч різних культурних сортів можна знайти ті, які будуть квітнути до пізньої осені. Наприклад, плетиста троянда сорту Super Dorothy має квіти яскраво-малинового кольору, які тримаються на кущах до перших морозів.

Жоржина

Найстійкіші осінні квіти. Проте їх пізнє цвітіння може бути небезпечним – якщо не встигнути викопати бульби жоржин до перших морозів, замерзнуть не тільки їхні квіти, а й посадковий матеріал. Щоб цього не трапилося, треба слідкувати і за денними, і за нічними температурами. Якщо градусник обіцяє показувати нижче -3°C 2-3 ночі підряд, а земля достатньо зволожена дощами, краще викопати жоржини, навіть якщо вони ще рясно цвітуть.

Хризантема

Ще одна королева осіннього саду. Завдяки різноманіттю сортових форм, широким спектрам фарб і надзвичайно довгому і рясному цвітінню вона має величезну популярність серед садівників. Її батьківщиною вважаються Корея, Китай та Японія. Зокрема, у Японії щороку 9 вересня відзначають день хризантем, а в Китаї цю квітку вирощували ще 2500 років тому, вживаючи пелюстки в їжу.

Айстра

Разом з жоржинами та хризантемами належить до однієї родини айстрових. Айстри бувають як однорічні, так і багаторічні, загадом відомо близько 250 їхніх видів. Висота рослини коливається від 10 до 50 сантиметрів, залежно від виду. Вони мають безліч застосувань як в групових, так і в поодиноких насадженнях бордюрів, рабаток, рокаріїв, а також як прикраса для балконів і терас.

Гейхера

Одна з улюблениць ландшафтних дизайнерів. Частина сортів має прекрасні квіти, інші ж приваблюють кольоровим листям, яке впродовж сезону може змінювати колір не раз. Жодна інша культура не відрізняється такою палітрою відтінків і стількома варіантами їх поєднань, як гейхера, а особливо її сучасні сорти.

Юка

Садова юка – рослина практично вічнозелена, розкішна розетка лінійного вузького листя буде прикрашати ваш сад навіть взимку, визираючи з-під снігу. Висота розетки може досягати 70-80 см у висоту, а квітконос із сотнями кремово-білих квіток, зібраних у суцвіття, – від 120 см до 200 см.

Міскантус

Близький родич очерету, один із найпопулярніших декоративних злаків. Міскантус у ландшафтному дизайні використовується для декорування водойм, газонів, а також для створення сухих флористичних композицій. Невибагливий, витривалий і екологічно безпечний, може вирости у висоту до 2 м.

Верес

Король серед осінніх кущів. Цей чагарник красивий у будь-яку пору року, навіть в зимовому саду, але його зоряний час саме осінь. В Західній Європі верес звичайний вважається однією з найкращих рослин для ландшафтного дизайну. Відцвітаючи квіти вересу засихають, але не опадають, тому складається враження, що він цвіте постійно. Мед з вересу вважається одним з найбільш цілющих і запашних.

Полин

Відмінні за характером сріблясті плями, схожі на казкові мережива, створюють надпосухостійкі рослини – полини. Найпопулярніший вид – полин Стеллера, який часто використовують для створення оригінальних композицій у саду. Посадка і догляд за цією рослиною досить прості, що теж вагомий плюс.

Молодило

Молодило, або зелена кам’яна троянда, – сукулентна рослина, яка утворює зелені килимки на камінні і здатна витримати без вологи кілька місяців. Листя у молодила зеленого кольору, складаються у круглу густу розетку, щільно притиснуту до землі. Цвіте молодило невиразними дрібними зірчастими або дзвоникоподібними квітками. Ефектно виглядає у розаріях, на альпійських гірках, використовується для декорування бордюрів та квіткових композицій.

Костриця

Одна з найбільш охайних та компактних злаків. При висоті від 10-20 см до 1,5 м, костриці можуть створювати суцільні газони, дернинки чи акуратні жмути складених вздовж надвузьких чи широких лінійних листків. Особливо декоративними є сиза і зелена костриці. Рослина проста у вирощуванні та розмноженні, проте для гарного вигляду їй потрібно своєчасна обрізка та омолодження.

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