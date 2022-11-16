У воді оживити орхідею можна, якщо в неї ще залишився хоча б один листок

Екзотична квітка вимагає до себе підвищеної уваги і догляду. Навіть досвідчені садівники часом стикаються з ситуацією, коли орхідея починає в’янути, її листя стає м’яким і сповільнюється зростання. Як допомогти рослині відновитися та не загинути, розповідає Ukr.Media.

Для початку слід визначити причину такої ситуації. Якщо проблема полягає в неправильному догляді, температурному режимі, освітленні чи поганому субстраті, потрібно виправити ці помилки, щоб рослина почувалася краще. Якщо її вразили шкідники або хвороби, орхідея теж потребує особливого догляду, про який ми писали в іншому матеріалі. Далі оберіть один зі способів, який допоможе рослині відновити коріння та листя.

Для відновлення без води спершу потрібно припинити полив рослини. Через 7-8 днів після останнього поливу вийміть орхідею з горщика, позбудьтеся від старого субстрату, видаліть пошкоджені і сухі корінці.

Листя обприскайте водою і видаліть зайву вологу м'якою тканиною. Нехай квітка постоїть в прохолодному місці 20-24 години. Після цього корінці орхідеї обгорніть мохом і помістіть в целофановий пакет. У такому вигляді орхідею підвісьте листям вниз і раз на два дні обприскуйте листя водою. При такому догляді в орхідеї обов'язково з'явиться нове міцне коріння і соковите листя.

ТСН пропонує ще один дієвий спосіб відновити орхідею, у якої лишився хоча б один корінець і почало опадати листя. Розріжте пластикову пляшку навпіл, налийте воду і зверху помістіть оброблену фунгіцидом орхідею. Між корінням і водою має залишатися до 2 см. Волога буде випаровуватися і живити рослину.

У воді оживити орхідею можна, якщо в неї ще залишився хоча б один листок. Наберіть у прозору ємність теплу воду і опустіть орхідею листям донизу так, щоб рідина не торкалася розетки, звідки росте стебло. Через 4-6 годин рослину треба витягнути і просушити. Потім процедуру повторюють, поки не почне з’являтися коріння. В воду можна додати цукор (1 чайна ложка на літр) – це прискорить ріст.

Якщо листя вже немає, але з кореневищем все гаразд, рослину необхідно пересадити до тісного горщика з повною заміною субстрату і обприскувати верх ґрунту водою, поки не з’явиться нова зелень.

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