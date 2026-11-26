Насамперед огляньте кущ, але не поспішайте зрізати потемніле листя

Після перших осінніх заморозків гортензія може помітно змінитися: листя темніє та в’яне, а пишні суцвіття стають коричневими. У цей момент багато садівників хочуть одразу обрізати всі пошкоджені частини рослини. Однак поспішати не варто, адже неправильне обрізування може позбавити кущ квітів наступного літа. Видання Interia Kobieta пише, як доглядати за гортензією після похолодання та захистити її від зимових морозів.

Що робити з гортензією після перших заморозків

Насамперед огляньте кущ, але не поспішайте зрізати потемніле листя, сухі квіти чи пагони. Після морозної ночі листкові пластини можуть стати м’якими, похилитися й набути темного відтінку. Суцвіття також часто змінюють колір на коричневий. Це не обов’язково свідчить про серйозне пошкодження всієї рослини.

Оцінити стан пагонів і квіткових бруньок одразу після похолодання буває складно. Тому сухі суцвіття та пагони краще залишити до весни, коли стане зрозуміло, які частини куща пережили зиму.

Водночас приберіть опале листя навколо гортензії, особливо якщо на ньому є темні плями або ознаки захворювань. Так ви не залишатимете під кущем рослинні рештки, які можуть стати джерелом поширення інфекцій.

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Чому не варто обрізати садову гортензію восени

Головна причина обережного обрізування – особливості формування квіткових бруньок. Великолиста, або садова, гортензія в більшості сортів закладає їх на пагонах попереднього року. Узимку ці бруньки залишаються на гілках, а наступного сезону з них розвиваються суцвіття.

Якщо восени сильно вкоротити пагони, разом із ними можна видалити й майбутні квіткові бруньки. Навесні кущ продовжить рости та випустить нове листя, але влітку цвістиме слабше або взагалі не утворить квітів.

Навіть ремонтантні сорти, здатні формувати суцвіття на пагонах поточного року, можуть постраждати від надмірного обрізування. З обрізуванням краще зачекати до весни, коли буде видно, які пагони підмерзли й потребують укорочення.

Як захистити гортензію від сильних морозів

Перед зимою варто подбати насамперед про кореневу систему. Для цього замульчуйте ґрунт навколо основи куща шаром кори або іншого відповідного органічного матеріалу. Мульча допомагає зменшити різкі коливання температури та захищає коріння від промерзання.

Особливо важливо зробити це з молодими гортензіями, які ще не встигли добре вкоренитися. Не насипайте мульчу безпосередньо на основу пагонів, щоб не створювати надмірної вологості біля стебел.

Якщо прогнозують сильні морози, садову гортензію можна додатково накрити білим зимовим агроволокном. Для великих кущів краще встановити опори, щоб укриття не притискало гілки та не ламало їх під час снігопадів.

Чи всі види гортензій потрібно вкривати на зиму

Спосіб підготовки до холодів залежить від різновиду рослини. Великолиста гортензія зазвичай чутливіша до морозів, а її квіткові бруньки на старих пагонах потребують особливого захисту.

Волотисті та деревоподібні гортензії, навпаки, зазвичай краще переносять зиму. Вони формують квіткові бруньки на пагонах, які виростають навесні, тому навіть пошкодження старих гілок не обов’язково позбавляє їх цвітіння наступного сезону.

Дорослим кущам цих видів, які ростуть у захищеному місці, часто достатньо звичайного осіннього догляду та мульчування. Молоді рослини все ж варто додатково захистити, особливо якщо вони нещодавно висаджені.