Один із домашніх способів відлякування кротів – використання столового оцту

Кроти можуть оселитися навіть на доглянутій ділянці й за короткий час залишити на газоні численні земляні горбки. Під час прокладання підземних тунелів вони порушують структуру ґрунту, а іноді пошкоджують коріння молодих рослин. Водночас ці тварини не живляться овочами чи коренеплодами, тому вважати їх звичайними гризунами-шкідниками неправильно. Існують способи відлякування кротів без отрути та смертельних пасток. Про них пише Wprost.

Чому кроти з’являються на ділянці

Кроти оселяються там, де можуть знайти достатньо їжі. Основу їхнього раціону становлять дощові черв’яки, личинки комах та інші ґрунтові безхребетні. У пошуках корму тварини прокладають під землею розгалужені тунелі, а викопану землю виштовхують на поверхню. Саме тому на газонах і грядках з’являються характерні горбки.

Кроти не поїдають коріння овочів або садових рослин, але їхня діяльність може опосередковано шкодити насадженням. Під час риття ходів вони порушують контакт коренів із ґрунтом, через що молоді рослини іноді в’януть або втрачають стійкість.

Чи допомагає оцет від кротів

Один із домашніх способів відлякування кротів – використання столового оцту. Його різкий запах може створювати для тварин неприємні умови, адже під час орієнтування під землею вони значною мірою покладаються на нюх.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Утім, оцет не можна вважати гарантованим способом позбутися кротів. Немає достатніх підстав стверджувати, що після його використання тварина обов’язково залишить подвір’я. До того ж концентрована оцтова кислота може пошкодити коріння рослин, змінити кислотність ґрунту та негативно вплинути на ґрунтові організми.

Тому не варто виливати оцет безпосередньо в кротовини, особливо поблизу грядок, дерев і квітників. Якщо хочете випробувати запахові відлякувачі, краще обрати спеціальні засоби, призначені для використання на садових ділянках, і дотримуватися інструкції виробника.

Які засоби допоможуть відлякати кротів

Для захисту газону можна скористатися кількома методами, які не передбачають знищення тварин.

Вібраційні та звукові відлякувачі встановлюють у ґрунт. Вони створюють коливання, які поширюються під землею та можуть змусити кротів уникати певної частини ділянки. Результат залежить від типу приладу, особливостей ґрунту та розташування ходів.

Ще один спосіб – спеціальна сітка від кротів. Її закладають під газон під час облаштування або оновлення покриття. Такий бар’єр перешкоджає виходу тварин на поверхню та допомагає зберегти рівний вигляд трав’яного покриву.

Деякі садівники також висаджують чорнобривці або часник, сподіваючись відлякати кротів сильним запахом. Однак надійність цього методу не доведена, тому розглядати такі рослини як повноцінний захист не варто.

Що ще можна зробити, щоб кроти залишили ділянку

Серед домашніх способів відлякування кротів згадують суміш на основі рицинової олії. Її використовують як складник спеціальних засобів, запах і властивості яких можуть робити ділянку менш привабливою для тварин. Водночас результат залежить від складу препарату та умов застосування, тому краще обирати готові засоби з чіткою інструкцією.

Також можна зустріти поради встановлювати на металевих стрижнях бляшанки. Під час вітру вони створюють шум і вібрації, які передаються в ґрунт. Проте цей спосіб не гарантує, що кроти покинуть територію.