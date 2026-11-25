Не варто поспішати з обрізуванням дерева в листопаді

Шовковиця належить до дерев, які зазвичай добре переносять зимові холоди й не потребують складної підготовки до морозів. Проте молоді саджанці ще недостатньо зміцніли, тому можуть постраждати від низьких температур і різких перепадів погоди. Перед зимою варто оглянути крону, за потреби провести санітарне обрізування та подбати про захист коріння і стовбура. Styler пише, коли найкраще братися за секатор і як допомогти шовковиці перезимувати без пошкоджень.

Коли обрізувати шовковицю восени

Не варто поспішати з обрізуванням дерева в листопаді, якщо на ньому ще залишилося листя. Найкращий час для цієї процедури настає після завершення активного росту та переходу рослини у стан спокою.

Обрізувати шовковицю можна після опадання листя восени й до середини зими. У цей період сокорух менш активний, тому дерево легше переносить видалення гілок. Наприкінці зими та навесні, коли рух соку посилюється, зрізи можуть супроводжуватися його інтенсивним виділенням.

Якщо в листопаді шовковиця ще не скинула листя, з обрізуванням краще зачекати.

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Як правильно обрізати шовковицю перед зимою

Дорослій шовковиці зазвичай не потрібне щорічне сильне обрізування. Надмірне видалення гілок може спровокувати активний ріст нових пагонів, тому перед зимою краще обмежитися санітарним доглядом.

Після опадання листя огляньте крону та видаліть сухі, зламані й пошкоджені гілки. Також можна прибрати пагони, які перехрещуються, труться один об одного або надмірно загущують крону. Здорові великі гілки краще залишити, якщо вони не заважають розвитку дерева й не становлять небезпеки.

Для роботи використовуйте гострий і чистий секатор. Зріз робіть за межами гілкового кільця – невеликого потовщення біля основи гілки. Не зрізайте гілки врівень зі стовбуром і не залишайте довгих пеньків.

Проводьте обрізування в суху погоду. Якщо прогнозують сильні морози, процедуру краще відкласти. Великі гілки на високих деревах безпечніше довірити спеціалістам.

Чи потрібно вкривати шовковицю на зиму

Дорослі дерева зазвичай добре витримують зимові морози, тому повністю вкривати їх не потрібно. Натомість молоді саджанці, особливо після першої осені в саду, потребують більшої уваги.

Дослідження українських науковців показало, що шовковиця сортів «Крупноплідна чорна» та «Стамбульська рожева» вже з дворічного віку добре переносила зимові умови. В однорічних саджанців натомість могли підмерзати верхівки пагонів і пошкоджуватися кора.

Тому перед настанням холодів насамперед подбайте про молоді дерева. Їхнє коріння можна захистити шаром мульчі, а стовбур за потреби – світлою садовою обмоткою. Дорослій здоровій шовковиці, пристосованій до місцевого клімату, зазвичай вистачає звичайного осіннього догляду.

Як захистити коріння шовковиці від морозів

Мульчування допомагає зберегти вологу в ґрунті та зменшує різкі коливання температури біля коріння. Особливо корисна така процедура для нещодавно висаджених дерев.

Для мульчування можна використовувати деревну тріску, подрібнену кору або соснову хвою. Розподіліть матеріал навколо дерева шаром приблизно 7–8 см, формуючи широке кільце.

Важливо залишити вільний простір біля стовбура. Не насипайте мульчу безпосередньо на кореневу шийку, адже постійна вологість у цій ділянці може пошкодити кору та сприяти розвитку гнилі.

Чи потрібно поливати шовковицю в листопаді

Потреба в осінньому поливі залежить від погоди та стану ґрунту. Якщо осінь була дощовою, додаткова вода зазвичай не потрібна. Проте після тривалої посухи молодому дереву може знадобитися полив навіть після опадання листя.

Перевірте землю на глибині приблизно 10–15 см. Якщо вона суха, а температура повітря тримається вище 4–5 градусів тепла й ґрунт ще не промерз, дерево можна полити. Воду подавайте повільно, щоб вона встигла проникнути до кореневої зони, а не накопичувалася біля стовбура.

Якщо земля достатньо волога після дощів, полив пропустіть. Дорослій шовковиці, яка давно росте на ділянці, додаткова вода зазвичай потрібна лише під час тривалої посухи.

Водночас наприкінці осені не варто підживлювати дерево азотними добривами. Вони можуть стимулювати появу молодих пагонів, які не встигнуть визріти до морозів і будуть вразливими до холоду.