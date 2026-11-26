Після рясного снігопаду огляньте хвойні рослини

Після снігопаду сад потребує уважного огляду, адже важкий мокрий сніг може зігнути гілки, пошкодити дерева та створити навантаження на теплиці. Водночас сніговий покрив захищає ґрунт від глибокого промерзання і допомагає багаторічним рослинам пережити морози. Тому не варто поспішати розчищати всю ділянку: важливо знати, де сніг потрібно прибрати, а де краще залишити. Про це пише Styler.

Обережно очистьте кущі від надлишку снігу

Після рясного снігопаду огляньте хвойні рослини, зокрема туї та ялівці. Їхні густі крони затримують багато снігу, через що гілки можуть сильно нахилятися, втрачати форму або ламатися під вагою опадів.

Якщо сніг пухкий і не примерз до пагонів, обережно зметіть його м’якою мітлою. Починайте з нижніх гілок і поступово рухайтеся вгору.

Не потрібно намагатися повністю очистити кожну гілочку. Достатньо прибрати основну масу снігу, яка створює надмірне навантаження. Якщо ж пагони вкриті льодом або сніг примерз, не струшуйте їх і не намагайтеся силоміць випрямити. Дочекайтеся природного відтавання, щоб не зламати гілки.

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Залиште сніг на клумбах і грядках

Сніговий покрив працює як природний утеплювач: він захищає коріння від різких перепадів температури та сповільнює промерзання землі. Особливо важливо зберегти його на ділянках, де зимують багаторічні рослини.

Не розчищайте клумби із садовою суницею, півоніями, хостами, крокусами, нарцисами та підсніжниками. Сніг також корисний для грядок з озимим часником та іншими зимостійкими культурами. Його не потрібно спеціально згрібати, якщо немає ризику пошкодження рослин.

Після сильних опадів перевірте захисні сітки навколо молодих плодових дерев. Високі замети можуть підняти рівень землі настільки, що зайці дістануться до кори вище встановленого захисту. Під снігом також можуть пересуватися полівки, які пошкоджують нижню частину стовбурів. Якщо огорожа стала занизькою, за потреби збільште її висоту.

Перевірте теплицю та зимові укриття

Мокрий сніг створює значне навантаження на дахи й каркаси теплиць, плівкових тунелів та інших садових конструкцій. Тому після снігопаду огляньте їх, звертаючи увагу на прогини, тріщини та пошкодження кріплень.

Якщо на покритті накопичилося багато снігу, обережно приберіть його м’якою щіткою з довгою ручкою. Працюйте із землі, не натискайте на поверхню та не використовуйте гострих інструментів, які можуть пошкодити матеріал.

Якщо каркас помітно деформувався, не заходьте всередину теплиці й не намагайтеся виправити конструкцію, поки на ній залишається сніг. Це може бути небезпечно.

Також огляньте зимові укриття рослин. Переконайтеся, що агроволокно не порвалося, не сповзло й продовжує захищати пагони від морозу та вітру. Пошкоджений матеріал за потреби закріпіть після того, як зможете безпечно підійти до рослин.

Не ходіть засніженим та обмерзлим газоном

Після морозів трава стає крихкішою, тому ходіння вкритим інеєм або льодом газоном може пошкодити її. Намагайтеся пересуватися садовими доріжками й не прокладати нових стежок через засніжені ділянки.

Особливо обережно прибирайте сніг біля газону. Не скидайте на траву залишки снігових мас, змішаних із протиожеледною сіллю. Після танення вона потрапить у ґрунт і може зашкодити рослинам, порушуючи поглинання води корінням.

Якщо для очищення доріжок використовували сіль, стежте, щоб солоні залишки не потрапляли на клумби та під плодові дерева. Для ділянок поблизу рослин краще обирати безпечніші способи боротьби з ожеледицею.

Не обрізайте зігнуті гілки відразу після снігопаду

Якщо гілки дерева або куща сильно нахилилися під вагою снігу, не поспішайте братися за секатор чи пилку. Якщо пагони не зламалися, після танення опадів вони можуть поступово повернутися у звичне положення.

Дочекайтеся, поки сніг і лід зникнуть, а тоді уважно огляньте рослини. Невеликі зламані гілки можна видалити, якщо до них легко й безпечно дістатися із землі. Зрізи робіть чистим гострим інструментом.

Якщо розколовся стовбур, пошкоджені великі гілки або над землею залишилися висіти важкі уламки, не намагайтеся впоратися самостійно. Такі роботи краще доручити фахівцям, адже пошкоджені частини дерева можуть несподівано впасти.