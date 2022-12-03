Пеларгонія, або, як її ще часом називають, герань кімнатна налічує до 400 видів і форм однорічних і багаторічних рослин. У Європі представники цього роду з'явилися наприкінці XV або початку XVI сторіччя. Зараз це одна з найпопулярніших кімнатних рослин, що не вимагає для вирощування ні особливих зусиль, ні часу. Як правильно її доглядати, розповідає «Флорист-Х».

Кілька особливостей догляду пеларгонії, які потрібно знати:

взимку вона любить прохолодну температуру, однак не варто тримати її в приміщенні з температурою нижче +10°С;

пеларгонія обожнює сонце, тому найкраще місце для горщика – південне вікно;

домашня герань може цвісти цілий рік, для цього їй необхідні лише вдосталь харчування і світла;

для посилення гіллястості пагони потрібно прищипувати;

зів’ялі квіти потрібно обов’язково видаляти;

майже всі види герані потребують регулярного обрізування.

Правила догляду пеларгонії

Ґрунт для пеларгонії потрібен помірно родючий, щоб на кущику було більше квітів і менше зелені. Важливо забезпечити гарний дренажний шар з крупного керамзиту.

Поливати рослину потрібно рясно, по мірі висихання ґрунту, натомість взимку полив майже припиняють. В обприскуваннях домашня герань не має потреби, влітку її було б добре виносити на балкон.

Світло має бути яскравим, корисні прямі сонячні промені: лише в найспекотніші дні пеларгонію злегка прикривають від сонця. У літній час рослину влаштує будь-яка температура, а от узимку бажано, щоб у кімнаті було близько +15°С.

Як підживлювати пеларгонію

Підживлювати пеларгонію потрібно раз на два тижні з кінця березня до середини листопада рідкими добривами. Чудовим добривом є розчин йоду: 1 краплю йоду розчиняють в 1 л води і обережно проливають 50 мл по стінках горщика, не більше, щоб не спалити коріння. Після такого підживлення пеларгонія цвіте довго і рясно. Водночас органіку ця рослина не переносить.

Як обрізати пеларгонію

Обрізати квітку потрібно восени, залишаючи стебло з 6-7 листками. Видаляйте пагони, що ростуть не з кореня, а з листових пазух. Якщо за зиму рослина знову розрослася, наприкінці лютого або на початку березня її можна знову обрізати, залишивши на стеблі лише кілька бруньок. Відрізані гілочки можна використовувати як живці для розмноження. Надалі, щоб поліпшити цвітіння і зробити кущик густішим, пагони прищипують після 4-5 листків. З грудня до січня проводити обрізку квітникарі не рекомендують.

Чому пеларгонія не цвіте

Зазвичай причиною того, що не цвіте герань, є:

занизька температура або нестача світла: потрібно забезпечити досвічування рослини лампами денного світла;

занадто родючий ґрунт: постарайтеся купити спеціальний субстрат або зробіть його самостійно (торф, пісок і дернова земля в пропорції 1:1:2);

занадто просторий горщик, що стимулює ріст кореневої системи, але гальмує цвітіння;

несвоєчасне обрізання;

нерегулярне підживлення.

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