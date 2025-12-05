Деякі прикраси старіють або ламаються, через що їх краще замінити – і не лише заради естетики, а й для безпеки

Під час підготовки до зимових свят варто не лише діставати коробки з декором, а й переглядати, що з прикрас втратило гарний вигляд або може бути небезпечним у використанні. Деякі прикраси старіють або ламаються, через що їх краще замінити – і не лише заради естетики, а й для безпеки. Martha Stewart розповідає, які святкові прикраси варто викинути цього сезону.

Насамперед варто позбутися зламаного декору: якщо лампочки на гірлянді не працюють, дроти тріснули чи з’явились оголені ділянки на іграшках, такі речі варто викинути. Тому виділіть одну годину, щоб переглянути свій декор, перш ніж почати декорувати.

Якщо у вас є старі гірлянди, їх варто перевірити, і якщо вони швидко нагріваються, то з часом можуть стати пожежонебезпечними, особливо якщо дріт на них тріснутий або оголений. Краще викинути такі гірлянди та купити нові сучасні світлодіодні гірлянди.

Також варто оглянути декор на батарейках, адже корозія батарейок може пошкодити як ваші прикраси, так і контейнери для зберігання. А їх кислотний залишок може бути потенційно небезпечним, якщо ви випадково торкнетесь його. Тому уважно огляньте будь-який декор, що працює на батарейках на наявність ознак протікання або іржі. Якщо ви побачите якийсь білий порошок, липкі залишки або зміну кольору навколо батарейного відсіку, найкраще безпечно утилізувати цей предмет.

Вінтажні скляні прикраси теж варто оглянути. Вони можуть бути небезпечними, якщо матимуть навіть незначні сколи.