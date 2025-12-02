У 2025-му році вони стають центральним елементом святкового декору, не лише як дрібна прикраса, а як виразна деталь, що задає стиль всій ялинці

Банти вже давно стали частиною різдвяного декору, але у 2025-му році вони стають центральним елементом святкового декору, не лише як дрібна прикраса, а як виразна деталь, що задає стиль всій ялинці. Ideal Home розповідає про те, як створити унікальний декор з бантами.

Використовуйте великі банти.

Різдвяні банти великих розмірів вже були популярні минулого року. І цього року все більше брендів підхоплюють цю тенденцію. Ви можете використовувати великі оксамитові та атласні банти, і зробити їх акцентними прикрасами, додаючи ялинкам та гірляндам більш розкішного штриха.

Оберіть банти зі смужками та в клітинку.

Не варто обмежуватися лише однотонними кольорами, оскільки різдвяні банти з візерунками стають дедалі популярнішими. Підійде будь-який візерунок, але смужки та клітинка, є дуже популярними цього року.

Зверніть увагу на ніжну органзу.

Одним з найбільших оновлень у тренді різдвяних бантів стала зміна у виборі матеріалів. Хоча традиційні оксамит та атлас все ще дуже популярні, дедалі частіше з’являються більш ніжні тканини, такі як органза. Вона додасть більш розслаблений та домашній вигляд вашій ялинці.

Додайте перлинки.

Справа не тільки в матеріалах, візерунках та масштабі – цього Різдва святкові банти навіть мають прикраси. А точніше, перлини, завдяки яким вони виглядають не тільки надзвичайно гарно, але й дуже розкішно.