Бойлери стали невіддільною частиною нашого життя, адже всі хочуть мати доступ до гарячої води. Проте ці прилади споживають досить багато електроенергії, що впливає на цифри в комунальних платіжках. УНІАН розповідає, яку ж температуру виставити на бойлері, щоб зекономити кошти.

Яку температуру виставити на бойлері?

Бойлер потрібно тримати в режимі обігріву, щоб постійно мати готову до використання гарячу воду. Але вкрай важливо правильно виставити температуру, адже вона впливає на кілька факторів:

Від температури безпосередньо залежить рівень електроспоживання приладу: що температура вища, то більше бойлер споживання електроенергію. У підсумку платіжки за світло будуть значно більшими. Температура нагріву води впливає на появу накипу і термін служби пристрою. Якщо він постійно працюватиме на високих значеннях, то зростає ймовірність поломки та витрат на дорогий ремонт.

Тому важливо знати, яку температуру краще виставляти на бойлері. Експерти зазначають, що оптимальний режим для бойлера – це діапазон від 50 до 60°C. Він забезпечить мінімальні витрати зі споживання електроенергії, і у вас буде вода для ваших базових потреб. Крім того, накипу утворюватиметься набагато менше.

А ось підіймати температуру вище 70°C не рекомендується, адже прилад буде споживати занадто багато електроенергії, а тени швидко обростуть накипом.