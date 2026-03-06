Деякі рослини формують квіткові бруньки ще до настання весни

Весняна обрізка є важливою складовою догляду за садом, але її потрібно проводити обережно. Деякі рослини формують квіткові бруньки ще до настання весни, тому неправильне втручання може зруйнувати майбутнє цвітіння. Які квіти не варто обрізати, пише «Главред».

Гортензія

Великолиста та дуболиста гортензії цвітуть на старих пагонах. Якщо обрізати їх навесні, рослина може не зацвісти цього року. Формуючу обрізку слід проводити після закінчення цвітіння або наприкінці літа.

Магнолія

Магнолії закладають квіткові бруньки наприкінці літа або восени. Весняна обрізка здатна повністю знищити майбутні бутони. Сильне формування також гальмує відновлення дерев, тому обрізку магнолії роблять лише після цвітіння та за потреби.

Бузок

Бузок цвіте на пагонах попереднього року. Рання обрізка позбавляє кущ пишних суцвіть. Найкращий час для формування – після завершення цвітіння, щоб зберегти декоративність і густоту крони.

Калина

Більшість видів калини зацвітають навесні. Обрізка перед цвітінням послаблює рослину і може зменшити кількість квітів або зовсім позбавити кущ цвітіння. Формувати калину слід після закінчення цвітіння.

Айва декоративна

Декоративна айва славиться яскравими весняними квітами. Навесні обрізка повністю знищує майбутні бутони. Щоб зберегти декоративність, кущі обрізають відразу після цвітіння.