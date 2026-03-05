Рання весна – сприятливий час для внесення компосту

Після зими сад і город потребують підготовки до нового сезону. Щоб рослини добре прижилися та дали гарний урожай, важливо відновити ґрунт і прибрати все зайве ще до початку активних посадок. Детальніше про це пише Martha Stewart.

Поліпшення ґрунту

Рання весна – сприятливий час для внесення компосту. Перепади температури наприкінці зими сприяють його розкладанню, тому поживні речовини швидше потрапляють у ґрунт.

Компост можна використовувати як мульчу, розкладаючи його поверх грядок. Інший варіант – додавати його безпосередньо в лунки під час висаджування рослин.

Також іноді в ґрунт додають органічні добрива. Проте важливо не перевищувати рекомендовану норму – приблизно до 250 грамів на квадратний метр.

Зволоження ґрунту

Полив ранньою весною допомагає покращити структуру землі та підтримує корисні мікроорганізми.

Крім того, зволожений ґрунт краще вбирає весняні опади. Це зменшує стік води та допомагає кореням легше адаптуватися на початку сезону.

Перед посадкою або пересадкою рослин також варто добре зволожити землю. Це полегшить перекопування та допоможе зберегти вологу біля коріння.

Прибирання рослинних залишків

Після зими важливо очистити ділянку від сухих рослин, гілок і опалого листя. Таке прибирання зменшує ризик поширення шкідників і хвороб.

Хоча невелика кількість листя може служити мульчею, товстий шар великих листків краще прибрати. Особливо це стосується листя дуба чи клена, яке може перекривати доступ сонячного світла до молодих рослин.

Видалення бур’янів

Бур’яни варто прибирати ще до початку їх активного росту. Якщо зробити це на початку сезону, вони не встигнуть укорінитися або розсіяти насіння.

Багаторічні бур’яни бажано витягувати з коренем, а однорічні часто достатньо просто зрізати біля поверхні ґрунту.

Розпушування ущільненого ґрунту

Після зими земля часто стає щільною через сніг та морози. Легке розпушування допомагає покращити доступ кисню до коренів і поліпшує дренаж.

Для цього можна використовувати садові вила. Вони дозволяють розпушити ґрунт, не порушуючи природну структуру та мікрофлору.