Гортензія – один із найкрасивіших декоративних кущів у саду. Багато садівників навіть не здогадуються, що її легко розмножити самостійно. Для цього достатньо скористатися методом живцювання, який добре працює навесні. Завдяки цьому способу можна отримати багато нових рослин без зайвих витрат і складного догляду. Детальніше про це пише «Моє домашнє натхнення».

Чому весна підходить для живцювання

Навесні гортензія тільки починає активний розвиток після зими. Пагони в цей час пружні, соковиті та добре вкорінюються. Крім того, після сезонної обрізки часто залишається багато гілок, які можна використати для розмноження. Саме тому весняний період вважається одним із найкращих для цієї процедури.

Як правильно підготувати живці

Для розмноження обирайте здорові пагони без пошкоджень, плям чи ознак хвороб. Вони повинні бути міцними й еластичними.

Живці зазвичай нарізають довжиною приблизно 10–20 сантиметрів. Кожен з них має містити щонайменше два міжвузля. Верхній зріз роблять рівним трохи вище бруньки, а нижній – під кутом безпосередньо під брунькою.

Не варто використовувати верхівки з бутонами, адже вони гірше формують коріння. Оптимальна товщина пагонів приблизно як у звичайного олівця.

Обробка перед посадкою

Щоб пришвидшити утворення коріння, живці бажано замочити у стимуляторі коренеутворення. Для цього підходять спеціальні препарати або натуральні розчини, наприклад сік алое.

Живці залишають у розчині приблизно на дві години. Після цього їх варто трохи підсушити на повітрі протягом 10–15 хвилин. Тепер вони готові до висаджування.

Посадка живців

Живці гортензії можна укорінювати у теплиці або безпосередньо у відкритому ґрунті.

У теплиці використовують легкий і пухкий субстрат. Найчастіше це суміш торфу з піском або перлітом. Живці висаджують на глибину приблизно 5–7 сантиметрів, залишаючи між ними відстань 3–5 сантиметрів. Після посадки землю злегка ущільнюють і добре поливають.

Якщо висаджувати живці у відкритий ґрунт, краще обрати затінене місце. Щоб створити сприятливий мікроклімат, кожен живець можна накрити обрізаною пластиковою пляшкою. Так утвориться невелика тепличка, яка допоможе зберегти вологу.

Догляд після посадки

Після висаджування живці потребують регулярного поливу. Ґрунт повинен залишатися злегка вологим, але без застою води.

Час від часу рослини можна обприскувати водою, щоб підтримувати необхідну вологість. Також важливо періодично провітрювати мінітеплички, щоб уникнути появи грибкових захворювань.

Приблизно через 4–6 тижнів з’являються нові листочки. Це означає, що живці успішно утворили коріння. Після цього молоді рослини можна пересадити у горщики або на постійне місце в саду.

Помилки під час укорінення

Існує кілька поширених помилок, яких краще уникати. Не варто використовувати слабкі або пересушені пагони. Також небажано висаджувати живці на відкритому сонці, адже вони можуть швидко втратити вологу.

Надмірний полив також може зашкодити рослинам, оскільки застій води призводить до загнивання коренів. Важливо забезпечити хороший дренаж і помірну вологість ґрунту.