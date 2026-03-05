Перше підживлення малини проводять ранньою весною, часто ще по талому снігу

Весна – час активної вегетації малини, нарощування зеленої маси, підготовки до цвітіння та плодоношення. Від достатнього харчування рослини залежить її здатність давати великий і якісний урожай. У цей період особливо важливо правильно обрати метод підживлення та час його внесення. Детальніше про це пише Fermer.blog.

Коренева підгодівля

Навесні найчастіше застосовують кореневий метод підживлення, бо рослина швидко засвоює потрібні елементи через кореневу систему. Добриво може бути у вигляді порошку, гранул або рідкого розчину. Вносять його безпосередньо у ґрунт навколо куща або в лунку при посадці. Щоб поживні речовини засвоювались краще, кореневу підгодівлю поєднують з поливом.

Листова підгодівля

Позакоренева або листова підгодівля допомагає швидко наситити рослину елементами живлення, особливо якщо коренева система ослаблена. Вона корисна при таких умовах: ґрунт важкий і погано пропускає воду, земля надто волога, коріння пошкоджене хворобами чи шкідниками, високий рівень кислотності ускладнює засвоєння поживних речовин. Листова підгодівля швидко допомагає кущу, але основна частина харчування все ж надходить через коріння.

Етапи внесення добрив

Перше підживлення малини проводять ранньою весною, часто ще по талому снігу. Добриво у вигляді гранул або порошку легко засвоюється разом із талими водами. Якщо рання процедура неможлива, підгодівлю виконують після танення снігу, коли бруньки починають набухати. Ремонтантні сорти краще реагують на добрива після прогріву і висихання ґрунту, звичайні – перед утворенням бутонів.

Правильне весняне підживлення допомагає рослині наростити зелену масу та формує сильні квіткові бруньки. Друга підгодівля додає мікро- і макроелементи, необхідні для цвітіння і формування ягід.

Сидерати

Для покращення структури ґрунту під малиновий сад застосовують сидерати, такі як злакові трави або фацелія. Їх сіють під зиму або в міжряддях малинника. Навесні посіви скошують і закладають у ґрунт, що насичує землю корисними речовинами, підвищує проникність, пригнічує бур’яни, нормалізує кислотність і залучає комах-запилювачів.

Органічне підживлення

Органічні добрива – це перепрілий гній, пташиний послід, компост або настої рослинних залишків. Вони живлять рослину і покращують ґрунт. При застосуванні настоїв слід уникати потрапляння на листя, щоб не спричинити опіки.

Популярні варіанти:

Трав’яний настій: подрібнена свіжа трава настоюється у воді протягом тижня, розбавляється 1:5 і використовується для поливу. Гній: перепрілий коров’ячий або кінський. Вноситься в грунт (4–6 кг/м²) або у вигляді настою для поливу. Курячий послід: настоюється 7–10 днів, розводиться 1:20, бо перенасичений мінералами.

Мінеральні добрива

Весною важливо вносити азотні добрива для росту зеленої маси та зміцнення рослини. Після азоту рекомендується додати деревну золу для балансування кислотності. Небезпечні для малини хлористий калій та калійна сіль, безпечніші – сульфат калію та суперфосфат.

Популярні препарати:

Сечовина: 30 г на 10 л води, полив або присипання ґрунтом 20 г/м². Аміачна селітра: вноситься у ґрунт 10 г/м².

На бідних ґрунтах застосовують комплекс: аміачна селітра – 30 г, сульфат калію – 40 г, суперфосфат – 60 г на м². Мінеральні добрива завжди вносять у вологий ґрунт і після цього поливають.

Підживлення народними методами

Деякі підживлення можна зробити з доступних продуктів: