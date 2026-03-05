Існує кілька простих способів, які допоможуть запобігти ковзанню килима

Килим робить приміщення затишнішим, утеплює підлогу та доповнює інтер’єр. Однак іноді він може ковзати по підлозі, що створює незручності. Проте існує кілька простих способів, які допоможуть запобігти ковзанню килима. Pixel Inform розповідає, що робити, якщо килим ковзає по підлозі.

Способи, які допоможуть зафіксувати килим

Підкладка під килим

Один із найпростіших варіантів – використати підкладку. Вона не лише запобігатиме ковзанню, а й зробить підлогу трохи теплішою. Перед покупкою потрібно виміряти параметри килима та підібрати підкладку оптимального розміру. Підкладку рекомендується кріпити на килимову стрічку, можна використовувати звичайний двосторонній скотч. Багато фахівців рекомендують використовувати будівельну підкладку, вона відрізняється практичністю та універсальністю.

Герметик

Ще один спосіб – нанести герметик на зворотний бік килима по всій довжині. Бажано робити відстань між лініями 10 сантиметрів. Також важливо зачекати на повне засихання герметика, тому якщо на упаковці написано 6 годин, краще почекати 12 годин. Коли герметик добре просохне, переконайтеся, що він не залишиться плям на підлозі.

Рідкий латекс

На виворіт килима нанесіть герметик, дочекайтеся його висихання. Метод цілком робочий, але важливо грамотно підібрати латекс, адже він повинен добре застигнути, щоб на підлозі не залишилося плям та інших слідів.

Стрічка-липучка

Один з найпростіших способів – стрічка-липучка. За допомогою неї можна закріпити різні поверхні. Спочатку потрібно зняти з липкої стрічки захисну плівку та приклеїти її до підлоги. Друга частина має закріпитися на внутрішній стороні килима. Потім потрібно покласти на липку основу та добре притиснути.