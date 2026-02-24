фото Unsplash

Існує кілька домашніх способів, які допоможуть повернути ворсинкам об’єм та свіжий вигляд без хімчистки

З часом ворс килима може втрачати первісну структуру. Проте існує кілька домашніх способів, які допоможуть повернути ворсинкам об’єм та свіжий вигляд без хімчистки. Pixelinform розповідає, як відновити ворс на килимі. Як повернути ворсинкам килима свіжий вигляд? Кубики льоду. Це найпростіший спосіб. По периметру килима необхідно розподілити кубики льоду і дати їм повністю розтанути. Після цього необхідно взяти щітку або інший відповідний інструмент, який дозволить добре прочесати ворс. На цьому етапі можна додати різні мийні засоби, а коли килим трохи підсохне, його варто пропилососити. Якщо ворс не почав випрямлятися, слід знову взяти щітку. Діяти варто обережно, щоб не пошкодити структуру ворсу. Застосування пари. Цей спосіб можна легко застосовувати в домашніх умовах. В ідеалі використовувати професійний відпарювач, але якщо його немає, можна використати праску з функцією відпарювання. Килим слід повісити на стінку, і після проходження парою, ворс потрібно прочесати. Якщо з першого разу не вдалося досягти хорошого ефекту, можна повторити процедуру. Сода та сіль. Цей метод дозволяє очистити килим від різних забруднень та відновити ворс. Необхідно взяти соду та сіль у рівних пропорціях та ретельно перемішати. Потім слід поступово розподілити суміш по всьому килиму. Суміш повинна залишатися на килимі щонайменше годину. Після цього потрібно взяти пилосос та прибрати всі піщинки. Якщо потужності пилососа не вистачає, винесіть килим на вулицю та вибийте його.

