Обрізка допомагає формувати крону та покращує врожайність

Після обрізки дерев на місці зрізів утворюються відкриті рани, через які можуть проникати хвороби та шкідники. Щоб цього уникнути, важливо своєчасно обробити пошкоджені ділянки. Найчастіше садівники використовують два варіанти – садовий вар або спеціальну фарбу. Кожен із них має свої особливості, тому вибір залежить від умов і зручності використання. Детальніше про це пише KvitkaInfo.

Навіщо обробляти зрізи

Обрізка допомагає формувати крону та покращує врожайність, але водночас послаблює дерево. Незахищені зрізи можуть стати місцем проникнення грибкових захворювань і бактерій. Обробка створює захисний шар, який запобігає висиханню деревини та впливу зовнішнього середовища.

Фарба для обробки

Фарба є зручним і практичним варіантом. Її легко наносити, вона добре тримається навіть за змінної погоди та створює надійний бар’єр від вологи. Найкраще підходять склади з додаванням захисних компонентів, які допомагають запобігти розвитку хвороб.

Особливості садового вару

Садовий вар вважається традиційним засобом, але має певні незручності. У прохолодну погоду він твердне, тому перед використанням його потрібно підігріти. Також наносити його слід лише на суху поверхню. Деякі садівники помічають, що під таким покриттям зрізи загоюються повільніше.

Альтернативні способи

Якщо під рукою немає спеціальних засобів, можна скористатися простими сумішами. Наприклад, розчин на основі лляної олії з додаванням йоду допоможе тимчасово захистити зрізи. Це не повноцінна заміна, але хороший варіант у разі потреби.