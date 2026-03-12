Побілку наносять на чистий і сухий стовбур

Побілка дерев – важлива частина догляду за садом. Її роблять не лише для охайного вигляду ділянки. Білий шар на корі допомагає захистити дерева від сонячних опіків наприкінці зими та ранньою весною.

Крім того, побілка запобігає появі морозобоїн і тріщин, які виникають через різкі перепади температури. Також вона частково стримує розвиток грибкових хвороб і перешкоджає заселенню шкідників у корі. Як приготувати довговічну побілку, пише «Сенсація».

Особливо корисно білити плодові дерева: яблуні, груші, сливи, вишні, черешні, персики та абрикоси.

Секрет довговічної побілки

Багато садівників помічають, що звичайна побілка швидко обсипається або змивається сильними дощами. Щоб цього уникнути, до розчину додають простий компонент, який робить суміш більш стійкою.

Основу готують із гашеного вапна. Його розводять водою до консистенції густої сметани. Після цього в суміш додають трохи білої водоемульсійної фарби. Фарба виконує роль зв’язувального компонента. Завдяки цьому побілка краще тримається на корі і може зберігатися на стовбурі значно довше – інколи до двох сезонів.

Як підготувати дерева до побілки

Перед нанесенням нового шару дерева потрібно правильно підготувати. Якщо на стовбурах залишилася стара побілка, її бажано зняти. Для цього використовують садову металеву щітку або жорстку щітку для очищення кори. Працювати потрібно обережно, щоб не пошкодити живу тканину дерева. Очищення допомагає новій суміші краще закріпитися на поверхні стовбура.

Як правильно білити дерева

Побілку наносять на чистий і сухий стовбур. Роботу починають знизу і поступово підіймаються вгору. Зазвичай стовбур покривають розчином на висоту приблизно 1,5–2 метри. За можливості обробляють і основу великих гілок. Такий шар створює захисний бар’єр від сонячних променів і перепадів температури.

Інші способи зміцнити побілку

Існують й інші способи зробити побілку більш стійкою. До вапняного або крейдяного розчину можна додати природні або побутові клейові речовини. Для цього підходять столярний клей, казеїновий клей або шпалерний клей. Інколи використовують і борошняний клейстер.