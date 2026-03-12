Настурція належить до найпростіших у вирощуванні декоративних рослин

Багато садівників хочуть, щоб клумба почала цвісти якомога раніше. Для цього варто звернути увагу на однорічні рослини з коротким періодом розвитку. Деякі з них починають квітнути вже через 50–60 днів після появи сходів.

Такі рослини легко вирощувати навіть без великого досвіду. Достатньо посіяти насіння ранньою весною і вже на початку літа сад наповниться яскравими кольорами. Які квіти сіяти, пише RadioClub.

Настурція

Настурція належить до найпростіших у вирощуванні декоративних рослин. Вона швидко проростає і починає квітнути приблизно через півтора місяця після посіву.

Квіти можуть бути помаранчевими, жовтими або червоними, а кругле листя надає рослині особливого вигляду. Настурція добре росте у підвісних кашпо, балконних ящиках і на клумбах. Вона невибаглива до ґрунту і добре переносить посушливу погоду.

Однорічний флокс

Однорічний флокс – декоративна рослина з приємним ароматом. Від посіву до цвітіння проходить приблизно два місяці.

Квіти можуть бути білими, рожевими, фіолетовими або червоними. Флокс гарно виглядає на клумбах і підходить для садів у природному стилі. Рослина довго цвіте і не потребує частого поливу.

Чорнобривці

Чорнобривці давно стали улюбленими квітами на клумбах. Вони швидко ростуть і починають цвісти приблизно через два місяці після посіву.

Крім яскравого вигляду, ці рослини мають ще одну корисну властивість – допомагають відлякувати деяких шкідників. Саме тому їх часто висаджують поряд із овочевими культурами.

Огіркова трава

Огіркова трава – цікава рослина, яка поєднує декоративність і користь. Її блакитні квіти мають легкий огірковий присмак і можуть використовуватися у кулінарії.

Рослина приваблює бджіл та інших запилювачів, а також позитивно впливає на стан ґрунту. Її іноді використовують як зелене добриво або додають до салатів і напоїв.

Ешольція

Ешольцію часто називають каліфорнійським маком. Це ніжна рослина з яскравими жовтими або помаранчевими квітами.

Вона добре переносить посуху і любить сонячні ділянки. Навіть без квітів рослина виглядає декоративно завдяки ажурному сизуватому листю, тому її часто висаджують у природних або польових квітниках.

Космея

Космея прикрашає сад ніжними квітами білого, рожевого або малинового кольору. Рослина невибаглива до ґрунту і добре переносить спекотну погоду.

Легка та повітряна структура куща створює особливу атмосферу на клумбі. Космея також приваблює метеликів і бджіл, що робить сад більш живим.

Матіола

Матіола, яку часто називають нічною фіалкою, відома своїм насиченим ароматом. Її дрібні квіти розкриваються ввечері і наповнюють сад приємним запахом.

Таку рослину часто висаджують біля терас, альтанок або під вікнами. У теплі вечори аромат матіоли робить відпочинок у саду особливо приємним.