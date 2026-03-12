Ці квіти швидко ростуть: 7 рослин для раннього цвітіння на клумбі
Багато садівників хочуть, щоб клумба почала цвісти якомога раніше. Для цього варто звернути увагу на однорічні рослини з коротким періодом розвитку. Деякі з них починають квітнути вже через 50–60 днів після появи сходів.
Такі рослини легко вирощувати навіть без великого досвіду. Достатньо посіяти насіння ранньою весною і вже на початку літа сад наповниться яскравими кольорами. Які квіти сіяти, пише RadioClub.
Настурція
Настурція належить до найпростіших у вирощуванні декоративних рослин. Вона швидко проростає і починає квітнути приблизно через півтора місяця після посіву.
Квіти можуть бути помаранчевими, жовтими або червоними, а кругле листя надає рослині особливого вигляду. Настурція добре росте у підвісних кашпо, балконних ящиках і на клумбах. Вона невибаглива до ґрунту і добре переносить посушливу погоду.
Однорічний флокс
Однорічний флокс – декоративна рослина з приємним ароматом. Від посіву до цвітіння проходить приблизно два місяці.
Квіти можуть бути білими, рожевими, фіолетовими або червоними. Флокс гарно виглядає на клумбах і підходить для садів у природному стилі. Рослина довго цвіте і не потребує частого поливу.
Чорнобривці
Чорнобривці давно стали улюбленими квітами на клумбах. Вони швидко ростуть і починають цвісти приблизно через два місяці після посіву.
Крім яскравого вигляду, ці рослини мають ще одну корисну властивість – допомагають відлякувати деяких шкідників. Саме тому їх часто висаджують поряд із овочевими культурами.
Огіркова трава
Огіркова трава – цікава рослина, яка поєднує декоративність і користь. Її блакитні квіти мають легкий огірковий присмак і можуть використовуватися у кулінарії.
Рослина приваблює бджіл та інших запилювачів, а також позитивно впливає на стан ґрунту. Її іноді використовують як зелене добриво або додають до салатів і напоїв.
Ешольція
Ешольцію часто називають каліфорнійським маком. Це ніжна рослина з яскравими жовтими або помаранчевими квітами.
Вона добре переносить посуху і любить сонячні ділянки. Навіть без квітів рослина виглядає декоративно завдяки ажурному сизуватому листю, тому її часто висаджують у природних або польових квітниках.
Космея
Космея прикрашає сад ніжними квітами білого, рожевого або малинового кольору. Рослина невибаглива до ґрунту і добре переносить спекотну погоду.
Легка та повітряна структура куща створює особливу атмосферу на клумбі. Космея також приваблює метеликів і бджіл, що робить сад більш живим.
Матіола
Матіола, яку часто називають нічною фіалкою, відома своїм насиченим ароматом. Її дрібні квіти розкриваються ввечері і наповнюють сад приємним запахом.
Таку рослину часто висаджують біля терас, альтанок або під вікнами. У теплі вечори аромат матіоли робить відпочинок у саду особливо приємним.