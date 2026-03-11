Навіть при регулярному догляді за смартфоном дрібні отвори динаміків поступово забиваються пилом

З часом звук смартфона може ставати тихішим або менш чітким. Найчастіше причина полягає у пилу та дрібному смітті, які накопичуються у решітках динаміків. Це особливо помітно, якщо телефон часто носять у кишені або сумці. Просте очищення допомагає швидко повернути нормальну гучність і якість звуку. Як це зробити самостійно, пише BGR.

Чому динаміки забруднюються

Навіть при регулярному догляді за смартфоном дрібні отвори динаміків поступово забиваються пилом. Частинки тканини, бруд і крихітні волокна можуть накопичуватися всередині решітки.

Через це звук починає звучати приглушено або з’являються сторонні шуми. У більшості випадків проблему можна вирішити звичайним очищенням.

Що потрібно для очищення

Для безпечного чищення знадобляться прості інструменти.

Інструменти:

м’яка щітка або чиста зубна щітка;

сухі ватні палички;

ізопропіловий спирт 70–75 %;

невеликий ліхтарик.

Перед початком роботи смартфон потрібно вимкнути та зняти захисний чохол.

Як правильно очистити динаміки

Спочатку потрібно оглянути решітку динаміка. Для цього можна скористатися ліхтариком, щоб побачити пил і сміття.

Після цього акуратно пройдіться по решітці м’якою щіткою. Рухи мають бути легкими, щоб вимести пил назовні і не проштовхнути його всередину пристрою.

Якщо забруднення залишаються, можна обережно скористатися ватною паличкою. У разі сильного забруднення допускається трохи змочити її ізопропіловим спиртом, але використовувати мінімальну кількість рідини.

Чого не варто робити

Під час очищення важливо уникати інструментів, які можуть пошкодити пристрій.

Не варто використовувати голки, шпильки або інші гострі предмети. Вони можуть пошкодити захисну сітку та внутрішні елементи динаміка.

Також не рекомендується спрямовувати сильний струмінь повітря безпосередньо в отвори, оскільки пил може потрапити глибше всередину.

Як підтримувати чистоту динаміків

Щоб уникнути проблем зі звуком, бажано регулярно проводити профілактичне очищення. Достатньо приділяти цьому кілька хвилин приблизно раз на місяць.

Також варто періодично протирати корпус смартфона та чохол. Це допоможе зменшити накопичення пилу.