Перші роботи проводять ранньою весною

Навесні лохина потребує особливої уваги, адже саме в цей період формується основа майбутнього врожаю. Правильний догляд допомагає кущам швидше відновитися після зими та активно розвиватися. Важливо дотримуватися певної послідовності робіт, щоб рослина отримала всі необхідні умови для росту. Основні процедури включають обрізку, підживлення та підтримання потрібної кислотності ґрунту. Що робити з лохиною, пише «Главред».

Обрізка та очищення кущів

Перші роботи проводять ранньою весною, коли температура повітря становить приблизно від +3 до +7 градусів, а бруньки ще не почали активно розкриватися. У цей час кущі уважно оглядають і видаляють сухі, пошкоджені та підмерзлі гілки.

Таке очищення допомагає рослині спрямувати сили на розвиток здорових пагонів. Усі зрізані частини потрібно прибрати з ділянки, щоб запобігти поширенню хвороб.

Після обрізки бажано провести профілактичне обприскування засобами проти грибкових хвороб і шкідників. Це допомагає знищити патогени, які могли перезимувати на корі.

Підкислення ґрунту

Лохина добре росте лише у кислому ґрунті. Оптимальний показник кислотності становить приблизно pH 4,0–4,5. Якщо ґрунт недостатньо кислий, рослина розвивається повільно і дає слабкий урожай.

Для тривалого підкислення часто використовують гранульовану сірку. Її вносять у ґрунт тоді, коли земля прогрівається приблизно до +10 градусів. Такий засіб діє поступово, але забезпечує стабільний результат.

Іноді для швидкого підкислення використовують воду з додаванням невеликої кількості лимонної кислоти. Проте цей спосіб дає лише короткочасний ефект.

Підживлення навесні

Перше повноцінне підживлення проводять тоді, коли ґрунт прогріється приблизно до +12–15 градусів. У цей період рослині потрібні поживні речовини для активного росту пагонів.

Часто використовують сульфат амонію. Це добриво забезпечує кущ азотом і водночас допомагає підтримувати необхідну кислотність ґрунту.

Добриво рівномірно розсипають навколо куща по зволоженій землі. Після цього рослину обов’язково добре поливають.

Захист кореневої системи

Ще одним важливим етапом весняного догляду є підтримка здорової мікрофлори ґрунту. Для цього іноді застосовують спеціальні біологічні препарати, які містять корисні грибки.

Мікориза допомагає кореням краще засвоювати воду та поживні речовини. Інший корисний мікроорганізм, триходерма, захищає рослини від шкідливих грибків.

Зазвичай ці засоби застосовують окремо з інтервалом у кілька днів, щоб кожен із них ефективно виконував свою роль.