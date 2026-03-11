Для сливи важливо обрати добре освітлене місце

Вирощування сливи у саду потребує уважного підходу та дотримання основних правил посадки. Правильно обране місце, якісний саджанець і підготовлений ґрунт допоможуть дереву добре прижитися та швидше почати родити. Найчастіше сливу висаджують навесні, коли земля вже прогрілася після зими. Якщо все зробити правильно, дерево швидко зміцніє і порадує рясним урожаєм. Детальніше про це пише Suntimes.

Способи вирощування сливи

Сливу можна вирощувати кількома способами. Найпоширеніші варіанти – посадка кісточки, живців або використання кореневих відростків.

Вирощування з кісточки потребує найбільше часу та терпіння. Кісточки беруть лише зі стиглих і здорових плодів. Перед посадкою їх замочують у воді на кілька днів, періодично змінюючи воду. Потім насіння просушують і зберігають до посадки. Зазвичай їх змішують із вологим піском і залишають у прохолодному місці на кілька місяців. Після цього насіння висаджують у ґрунт для пророщування.

Інший спосіб – щеплення. Для цього використовують міцний саджанець-підщепу та живець від бажаного сорту. Щеплення проводять навесні або наприкінці літа, коли у дереві активно рухається сік.

Ще один варіант – вирощування із кореневих живців. Для цього від дорослого дерева відкопують коріння на відстані приблизно одного метра. Відбирають міцні корінці потрібної довжини, зберігають їх у зволожених тирсі, а навесні висаджують у підготовлений субстрат. Після появи пагонів рослини поступово вирощують до потрібного розміру і пересаджують на постійне місце.

Сприятливий час для посадки

Найкращий час для посадки сливи – рання весна. У цей період земля вже відтанула, але бруньки на дереві ще не почали активно розпускатися. Зазвичай посадку проводять у квітні.

Весняна посадка дає дереву більше часу для укорінення та розвитку. За літо саджанець зміцнюється, формує кореневу систему і краще переносить зимові холоди.

Осінню посадку також іноді практикують, проте вона підходить не для всіх регіонів. Якщо зима настає рано і супроводжується сильними морозами, молоде дерево може не встигнути добре прижитися.

Вибір ділянки

Для сливи важливо обрати добре освітлене місце. Дерево любить сонце, тому його висаджують на відкритих ділянках, де немає постійної тіні від будівель чи високих дерев.

Найкраще підходять невеликі підвищення або рівні ділянки, захищені від холодного вітру. Часто садівники висаджують сливу біля паркану або будівлі з північного боку, щоб дерево отримувало достатньо тепла та світла.

Ґрунт має бути родючим і добре пропускати вологу. Найкраще підходять суглинкові або піщано-суглинкові ґрунти. Не варто садити сливу у низинах, де накопичується вода після дощів чи танення снігу.

Перед посадкою готують яму глибиною приблизно пів метра і шириною до одного метра. На дно додають перегній, змішаний із землею. Саджанець встановлюють у центрі ями, акуратно розправляють коріння і засипають ґрунтом. Після посадки дерево рясно поливають.