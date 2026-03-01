Саме в цей період важливо правильно розпланувати посіви, пересадки та роботи в саду

Березень – старт справжнього весняного марафону: розсада активно росте на підвіконнях і в теплицях, у саду розпочинаються обрізка та профілактичні обробки, а за сприятливої погоди холодостійкі культури вже можна висівати у відкритий ґрунт. Саме в цей період важливо правильно розпланувати посіви, пересадки та роботи в саду. Посівний календар на березень 2026 року від «Зеленої садиби» допоможе зорієнтуватися в оптимальних датах відповідно до місячних фаз.

Посівний календар на березень 2026

У березні 2026 року сприятливими для посіву й посадки більшості овочевих культур вважаються 5–14, 17, 21, 22, 25–27 число. Натомість 3, 15, 16, 18–20 березня належать до періодів, коли будь-які маніпуляції з рослинами краще відкласти.

Коренеплоди:

картопля, топінамбур – 6–9, 12–14;

батат – 4, 7–9, 12–14, 17, 21, 22, 30, 31;

морква, буряк, пастернак – 6–9, 12–14, 21, 22;

редис, редька, ріпа – 5–9, 12–14, 17, 21, 22, 25–27;

селера, петрушка на корінь – 5–14.

Цибулеві:

цибуля ріпчаста – 6–9, 12–14;

цибуля на зелень, шніт – 5–14, 17, 25–27;

часник – 5–14, 21, 22;

цибуля-порей – 5–14, 21, 22.

Овочі:

томати, фізаліс – 7–9, 12–14, 21, 22, 25–27;

перець, баклажани – 5–9, 12–14, 21, 22, 25–27;

огірки – 7–9, 12–14, 17, 21, 22, 25–27;

броколі, цвітна капуста – 5, 6, 12–14, 21, 22, 25–27;

середня та пізня капуста – 5, 6, 12–14, 21, 22, 25–27;

рання капуста, кейл – 5, 6, 12–14, 17, 21, 22, 25–27;

селера черешкова – 12–14, 17, 21, 22, 25–27;

спаржа – 1, 2, 4, 12–14, 21, 22, 25–31;

кабачки, патисони, гарбуз – 5, 6, 12–14, 17, 21, 22, 25–27;

баштанні культури – 7–9, 12–14, 17, 21, 22, 25–27;

стручкові (квасоля, горох, сочевиця, нут) – 5, 6, 12–14, 21–24;

соняшник – 1, 2, 5, 6, 28, 29;

зернові культури (пшениця, овес, ячмінь, жито) – 21, 22, 25–27;

кукурудза – 5, 6;

міцелій грибів – 7–9, 12–14, 21, 22, 25–27.

Зелень та трави:

салати, цикорій – 5–14, 17, 21, 22, 25–27;

шпинат – 5–14, 21, 22, 25–27;

рукола, крес, листова гірчиця – 5–14, 17, 21, 22, 25–27;

мангольд, щавель – 5–11, 21, 22, 25–27;

кріп, петрушка, кінза – 5–14, 17, 21, 22, 25–27;

базилік, материнка, розмарин та інші пряні трави – 5–14, 21, 22, 25–27;

лікарські та чайні культури – 4–6, 21, 22, 25–27, 30, 31;

мікрозелень – 5–14, 17, 21, 22, 25–27.

Ягідно-плодовий сад:

суниця та полуниця – 7–9, 12–14, 21–27;

яблуня – 10–14, 21, 22;

груша, айва – 5–9, 12–14, 21, 22;

абрикос, вишня, слива, персик – 5–14, 21, 22;

черешня – 1, 2, 21, 22, 28, 29;

волоський горіх, фундук – 21, 22;

калина, шипшина, горобина – 7–11, 21, 22, 25–27;

обліпиха – 10, 11, 21, 22, 25–27;

глід – 7–9, 21, 22;

смородина – 1, 2, 7–9, 12–14, 21, 22, 25–29;

малина, ожина – 7–9, 21–27;

аґрус – 7–9, 12–14, 21, 22, 25–27;

виноград – 7–14.

Декоративні рослини: