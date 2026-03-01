Що треба сіяти у березні: сприятливі дні за місячним календарем 2026 року
Березень – старт справжнього весняного марафону: розсада активно росте на підвіконнях і в теплицях, у саду розпочинаються обрізка та профілактичні обробки, а за сприятливої погоди холодостійкі культури вже можна висівати у відкритий ґрунт. Саме в цей період важливо правильно розпланувати посіви, пересадки та роботи в саду. Посівний календар на березень 2026 року від «Зеленої садиби» допоможе зорієнтуватися в оптимальних датах відповідно до місячних фаз.
Посівний календар на березень 2026
У березні 2026 року сприятливими для посіву й посадки більшості овочевих культур вважаються 5–14, 17, 21, 22, 25–27 число. Натомість 3, 15, 16, 18–20 березня належать до періодів, коли будь-які маніпуляції з рослинами краще відкласти.
Коренеплоди:
- картопля, топінамбур – 6–9, 12–14;
- батат – 4, 7–9, 12–14, 17, 21, 22, 30, 31;
- морква, буряк, пастернак – 6–9, 12–14, 21, 22;
- редис, редька, ріпа – 5–9, 12–14, 17, 21, 22, 25–27;
- селера, петрушка на корінь – 5–14.
Цибулеві:
- цибуля ріпчаста – 6–9, 12–14;
- цибуля на зелень, шніт – 5–14, 17, 25–27;
- часник – 5–14, 21, 22;
- цибуля-порей – 5–14, 21, 22.
Овочі:
- томати, фізаліс – 7–9, 12–14, 21, 22, 25–27;
- перець, баклажани – 5–9, 12–14, 21, 22, 25–27;
- огірки – 7–9, 12–14, 17, 21, 22, 25–27;
- броколі, цвітна капуста – 5, 6, 12–14, 21, 22, 25–27;
- середня та пізня капуста – 5, 6, 12–14, 21, 22, 25–27;
- рання капуста, кейл – 5, 6, 12–14, 17, 21, 22, 25–27;
- селера черешкова – 12–14, 17, 21, 22, 25–27;
- спаржа – 1, 2, 4, 12–14, 21, 22, 25–31;
- кабачки, патисони, гарбуз – 5, 6, 12–14, 17, 21, 22, 25–27;
- баштанні культури – 7–9, 12–14, 17, 21, 22, 25–27;
- стручкові (квасоля, горох, сочевиця, нут) – 5, 6, 12–14, 21–24;
- соняшник – 1, 2, 5, 6, 28, 29;
- зернові культури (пшениця, овес, ячмінь, жито) – 21, 22, 25–27;
- кукурудза – 5, 6;
- міцелій грибів – 7–9, 12–14, 21, 22, 25–27.
Зелень та трави:
- салати, цикорій – 5–14, 17, 21, 22, 25–27;
- шпинат – 5–14, 21, 22, 25–27;
- рукола, крес, листова гірчиця – 5–14, 17, 21, 22, 25–27;
- мангольд, щавель – 5–11, 21, 22, 25–27;
- кріп, петрушка, кінза – 5–14, 17, 21, 22, 25–27;
- базилік, материнка, розмарин та інші пряні трави – 5–14, 21, 22, 25–27;
- лікарські та чайні культури – 4–6, 21, 22, 25–27, 30, 31;
- мікрозелень – 5–14, 17, 21, 22, 25–27.
Ягідно-плодовий сад:
- суниця та полуниця – 7–9, 12–14, 21–27;
- яблуня – 10–14, 21, 22;
- груша, айва – 5–9, 12–14, 21, 22;
- абрикос, вишня, слива, персик – 5–14, 21, 22;
- черешня – 1, 2, 21, 22, 28, 29;
- волоський горіх, фундук – 21, 22;
- калина, шипшина, горобина – 7–11, 21, 22, 25–27;
- обліпиха – 10, 11, 21, 22, 25–27;
- глід – 7–9, 21, 22;
- смородина – 1, 2, 7–9, 12–14, 21, 22, 25–29;
- малина, ожина – 7–9, 21–27;
- аґрус – 7–9, 12–14, 21, 22, 25–27;
- виноград – 7–14.
Декоративні рослини:
- газон та ґрунтопокривні рослини – 4–6, 10, 11, 25–27, 30, 31;
- сидерати – 4, 10, 11, 21, 22, 25–27, 30, 31;
- однорічники – 4–6, 12–14, 21, 22, 25–27, 30, 31;
- цибулинні та бульбові – 4, 7–9, 12–14, 17, 21–24, 30, 31;
- трав’янисті багаторічники – 4–6, 21, 22, 25–27, 30, 31;
- хвойні – 4, 10, 11, 30, 31;
- живі огорожі – 1, 2, 10, 11, 28, 29;
- чагарники та дерева – 1, 2, 4–6, 1