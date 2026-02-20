Один із доступних способів знезараження – використання розчину перманганату калію

Перш ніж готувати насіння до висівання, уважно прочитайте інформацію на упаковці. Якщо зазначено, що воно вже протруєне або оброблене спеціальними засобами, повторна підготовка не потрібна. Таке насіння часто має яскраве забарвлення – це ознака наявності захисного покриття. Додаткові дії можуть пошкодити оболонку та знизити схожість. Як обробити насіння, пише «Агро сіті».

У яких випадках обробка необхідна

Насіння власного збору або деякі сортові зразки без попередньої обробки бажано підготувати самостійно. Це допоможе зменшити ризик передачі хвороб через поверхню насінини та підвищити енергію проростання. Особливо це актуально для овочевих культур, які часто уражуються грибковими інфекціями.

Протруювання розчином марганцівки

Один із доступних способів знезараження – використання розчину перманганату калію. Для цього розчиніть 2 грами речовини у склянці води до насиченого темного кольору. Замочіть насіння на 30 хвилин, періодично перемішуючи. Після цього ретельно промийте чистою водою та підсушіть.

Барботування для кращого проростання

Якщо маєте компресор для акваріума, скористайтеся ним для насичення води киснем. Насіння помістіть у вузьку посудину з водою та опустіть аератор на дно. Помідори, перці й баклажани обробляйте до 12 годин, більшість інших культур, близько доби. Моркву та петрушку можна витримувати до 36 годин, оскільки вони проростають повільніше.

Замочування перед висіванням

У прохолодну весну ефективним є замочування насіння в розчинах мікроелементів. Після намочування тримайте його між вологими серветками в теплому місці до появи перших ознак проростання. Щойно насіння проклюнулося, висівайте його в ґрунт.