Після появи двох справжніх листочків розсада потребує пікірування (пересадка молодих сіянців в окремі горщики). Ця процедура допомагає кожній рослині отримати більше простору для росту та формування сильної кореневої системи. Водночас пересаджування є стресом для сіянців, тому перші кілька днів їм потрібен спокій і притінення. Підживлення варто проводити лише після повної адаптації, приблизно через 7–10 днів. Чим підживити, пише ProstoWay.

Підживлення розсади після пікірування: коли починати

Одразу після пересаджування рослини не можна удобрювати. Спочатку вони мають укорінитися й відновити ріст. Протягом 2–3 днів розсаду бажано тримати подалі від прямого сонячного проміння та забезпечити помірний полив. Лише після того, як сіянці зміцніють, можна вносити перше підживлення.

Натуральне добриво для розсади своїми руками

На початковому етапі краще уникати концентрованих мінеральних препаратів. Молоді корінці чутливі й можуть отримати опіки від надлишку активних речовин. Альтернативою стане простий домашній розчин.

Для приготування знадобиться 1 літр теплої води, 1 чайна ложка цукру та 1 столова ложка просіяної деревної золи. Зола є джерелом калію, кальцію та фосфору, що сприяють зміцненню стебла й розвитку кореневої системи. Інгредієнти потрібно ретельно перемішати та залишити настоюватися щонайменше на кілька годин, а найкраще на ніч.

Як правильно підживлювати сіянці

Добрива завжди вносять лише у зволожений ґрунт. Приблизно за годину до процедури слід злегка полити розсаду чистою водою, щоб земля була вологою, але не перезволоженою. Після цього під кожну рослину обережно вливають по одній столовій ложці настою, намагаючись не потрапляти на листя.