Основна причина витягування – дисбаланс умов вирощування

Витягнута, тонка розсада томатів – одна з найпоширеніших проблем під час вирощування на підвіконні. Рослини швидко тягнуться вгору, але при цьому залишаються слабкими, нестійкими та погано переносять пересадку. У майбутньому це часто позначається і на врожайності. Як правильно поливати розсаду, пишуть «Добрі новини».

Чому розсада томатів витягується

Основна причина витягування – дисбаланс умов вирощування. Найчастіше це нестача світла у поєднанні з надто високою температурою. У таких умовах томати спрямовують усі сили на ріст угору, ігноруючи розвиток стебла та коріння.

Додатково проблему поглиблює надлишок азоту. Він стимулює швидкий ріст зеленої маси, але робить тканини рослини слабкими й водянистими. Саме тому на етапі розсади важливо змістити акцент з росту на зміцнення.

Головне завдання на етапі підвіконня

Поки розсада знаходиться в домашніх умовах, її основне завдання – не швидко рости, а ставати міцнішою. Ідеальна розсада має короткі міжвузля, товсте стебло та темно-зелене листя.

Для цього потрібно обмежити надходження азоту та додати мікроелементи, які стимулюють обмінні процеси й підвищують імунітет рослин. Саме тут на допомогу приходить поєднання йоду та деревної золи.

Як працює йод для розсади томатів

Йод у мікродозах позитивно впливає на розвиток томатів. Він знезаражує ґрунт, знижує ризик грибкових захворювань і діє як природний регулятор росту.

Після поливу слабким йодним розчином у рослин активізується обмін речовин. Стебло стає щільнішим, а ріст – більш збалансованим. Крім того, розсада швидше закладає першу квіткову кисть, що в майбутньому позитивно впливає на врожайність.

Як приготувати йодний розчин для поливу

Для приготування розчину достатньо мінімальної кількості йоду. На 3 літри чистої води додають лише одну краплю аптечного йоду. Розчин використовують нечасто, приблизно раз на два-три тижні.

Такий полив не перевантажує рослини, але дає помітний результат уже після кількох застосувань.

Чим корисна деревна зола для розсади

Деревна зола – цінне джерело калію та фосфору. Калій відповідає за міцність клітинних стінок і допомагає стримувати надмірний вертикальний ріст. Саме він не дозволяє розсаді витягуватись.

Фосфор, у свою чергу, стимулює розвиток кореневої системи. Завдяки цьому рослини краще засвоюють поживні речовини й стають стійкішими після пересадки у відкритий ґрунт.

Як правильно використовувати настій золи

Для приготування настою одну столову ложку деревної золи заливають літром гарячої води та залишають настоюватися протягом доби. Після цього рідину проціджують і використовують для поливу.

Зольний настій застосовують замість звичайної води приблизно раз на 10 днів. Він добре поєднується з йодним поливом, але їх не варто використовувати одночасно.