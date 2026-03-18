Моносад – це стиль оформлення ділянки, де використовується одна рослина або одна колірна гама. Такий підхід виглядає гармонійно, створює відчуття порядку та не перевантажує простір. До того ж він значно спрощує догляд за рослинами. Детальніше про особливості такого саду пише Gazeta.

Переваги моносаду

Моносад вирізняється стриманою естетикою та сучасним виглядом. Він підходить як для великих територій, так і для невеликих дворів. Основна перевага – простота догляду, адже всі рослини мають подібні потреби. Крім того, такий сад виглядає цілісно й продумано.

Як правильно оформити

Щоб створити стильний моносад, висаджуйте рослини групами, а не змішуйте їх хаотично. Враховуйте висоту, форму та текстуру, щоб композиція виглядала об’ємною. Також важливо залишати простір між групами, аби підкреслити кожен елемент.

Обирайте рослини, які добре виглядають у великій кількості та не потребують складного догляду. Важливо, щоб вони мали виразний вигляд протягом усього сезону.

Найкращі рослини для моносаду

Серед квітів популярними є лаванда, іриси, ехінацея та півонії – вони створюють яскраві й естетичні композиції. Для затінених ділянок добре підходять хости з декоративним листям.

Із декоративних трав часто використовують злакові культури, які додають легкості та руху. Серед хвойних варто звернути увагу на ялівець і тую, вони формують структуру саду.

Для більш виразного вигляду можна обрати чагарники або дерева, наприклад магнолію, гортензію чи барбарис. Вони створюють акценти та змінюють вигляд саду протягом року.