Томати ростуть дуже швидко, тому вже на початку літа потребують додаткової підтримки

Червень є одним із найважливіших місяців для вирощування помідорів. Саме в цей період рослини активно нарощують зелену масу, формують бутони та готуються до майбутнього плодоношення.Що зробити для кращого росту помідорів у червні, пише Gardening Know How.

Встановіть надійну опору

Томати ростуть дуже швидко, тому вже на початку літа потребують додаткової підтримки. Якщо не встановити опори вчасно, стебла можуть нахилятися до землі, ламатися під вагою плодів або страждати від захворювань через контакт із вологим ґрунтом.

Для підв’язування можна використовувати кілки, спеціальні клітки або шпалери. Чим раніше буде організована підтримка, тим легше буде доглядати за рослинами надалі.

Забезпечте регулярний полив

У червні томати активно споживають вологу. Нерівномірний полив може призвести до уповільнення росту, опадання квіток і розтріскування плодів у майбутньому.

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Поливайте рослини рясно, але не надто часто, щоб вода проникала глибоко до кореневої системи. Найкраще робити це вранці або ввечері.

Підживіть рослини

Для формування міцних кущів і майбутнього врожаю томатам необхідні поживні речовини. У червні корисно використовувати комплексні добрива з підвищеним вмістом калію та фосфору.

Регулярне підживлення допомагає рослинам краще переносити спеку та стимулює утворення більшої кількості зав'язі.

Замульчуйте ґрунт

Шар мульчі навколо кущів допомагає довше зберігати вологу в ґрунті та стримує ріст бур'янів. Крім того, мульчування захищає корені від перегрівання в спекотні дні.

Для цього можна використовувати скошену траву, солому, компост або інші органічні матеріали.

Видаляйте зайві пагони

У високорослих сортів томатів важливо регулярно видаляти бічні пагони, які з'являються в пазухах листків. Вони забирають частину поживних речовин і можуть загущувати кущ.

Своєчасне пасинкування допомагає рослині спрямувати сили на формування плодів і покращує провітрювання насаджень.