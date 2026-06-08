Стебло помідорів має унікальну здатність утворювати нові корінці

Вирощування помідорів починається з правильної посадки розсади. Більшість городників звикли висаджувати помідори вертикально, однак існує інший спосіб, який допомагає рослинам сформувати потужнішу кореневу систему та краще адаптуватися після пересадки. Особливо корисним такий метод буде для розсади з довгими або трохи витягнутими стеблами. Більше про нього пише Deccoria.

Чому варто садити помідори під кутом

Стебло помідорів має унікальну здатність утворювати нові корінці в місцях контакту із землею. Якщо частину стебла заглибити в ґрунт, рослина швидко наростить додаткову кореневу систему.

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У результаті кущі стають сильнішими, легше переносять спеку та короткочасну нестачу вологи. Також вони здатні забезпечити більшу кількість плодів поживними речовинами протягом сезону.

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Як підготувати розсаду

Для такого способу посадки найкраще підходять здорові саджанці з добре розвиненим стеблом. Перед висаджуванням рекомендується видалити нижнє листя, яке опиниться під землею.

Якщо розсада трохи витягнулася через нестачу світла, горизонтальна посадка допоможе виправити ситуацію та зміцнити рослину.

Як правильно висаджувати томати

Замість традиційної глибокої лунки слід підготувати неглибоку траншею приблизно 10 сантиметрів завглибшки. Її довжина має відповідати розміру кореневої системи та частини стебла, яку планується заглибити.

Саджанець укладають під кутом або майже горизонтально, залишаючи над поверхнею лише верхівку з листям. Після цього коріння та стебло засипають ґрунтом і злегка ущільнюють землю.

Верхня частина рослини з часом самостійно випрямиться та почне тягнутися до сонця.

Полив після посадки

Одразу після висаджування томати потрібно добре полити. Волога допоможе рослині швидше прижитися на новому місці та активізує утворення додаткових коренів.

Надалі важливо стежити, щоб ґрунт не пересихав, особливо в перші тижні після посадки.

Навіщо мульчувати грядки

Для томатів, висаджених під кутом, мульчування особливо корисне. Шар мульчі допомагає довше зберігати вологу в ґрунті та захищає кореневу систему від перегрівання.

Для цього можна використовувати солому, підсушену скошену траву або інші органічні матеріали. Крім того, мульча перешкоджає росту бур'янів і зменшує ризик контакту листя із землею.