Соковиті та ароматні помідори з власного городу завжди цінуються більше, ніж куплені в магазині. Втім, навіть найкращі сорти не зможуть розкрити свій потенціал без правильного догляду. Однією з найпоширеніших причин слабкого врожаю є помилка, якої багато городників припускаються ще під час висаджування розсади. Більше про неї пише Southern Living.

Чому не варто загущувати посадки

Бажання розмістити на грядці якомога більше рослин часто обертається зниженням урожайності. Якщо кущі ростуть надто близько один до одного, вони починають конкурувати за світло, воду та поживні речовини.

У результаті рослини слабшають, гірше розвиваються та формують менше плодів. Крім того, загущені посадки значно ускладнюють догляд за томатами та знижують якість провітрювання.

Сонячне світло має вирішальне значення

Для нормального розвитку томатам потрібна достатня кількість сонця. Якщо кущі затіняють один одного, процес фотосинтезу сповільнюється, а рослина витрачає більше сил на нарощування зеленої маси, ніж на формування плодів.

Фахівці радять залишати між кущами щонайменше 30–60 сантиметрів, залежно від особливостей сорту. Відстань між рядами має становити приблизно 60–90 сантиметрів.

Як уникнути хвороб

Щільні насадження створюють сприятливі умови для розвитку грибкових захворювань. Волога після дощу або поливу довше затримується на листі, а недостатня циркуляція повітря сприяє поширенню інфекцій.

Добре провітрювані грядки значно рідше потерпають від фітофторозу та інших поширених хвороб томатів.

Захист від шкідників

Коли рослини висаджені на оптимальній відстані, шкідникам складніше швидко поширюватися по всій грядці. Це дає змогу вчасно помітити проблему та локалізувати її до того, як вона завдасть серйозної шкоди врожаю.