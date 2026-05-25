Гумінові кислоти допомагають підтримувати оптимальну структуру землі

Щоб помідори добре росли та рясно родили, їм потрібна міцна й здорова коренева система. Саме коріння відповідає за поглинання води та поживних речовин із ґрунту. Якщо воно слабке, рослина повільніше розвивається та гірше переносить спеку чи нестачу вологи. Одним із найефективніших способів підтримати томати після висадки вважають гумінові кислоти. Як їх застосовувати, пише Deccoria.

Чому гумінові кислоти корисні для помідорів

Після пересаджування у відкритий ґрунт помідори переживають сильний стрес. На рослини впливають зміни температури, вологості, освітлення та нові умови росту. Саме у цей період гумінові кислоти допомагають томатам швидше адаптуватися.

Таке підживлення стимулює розвиток дрібних кореневих волосків, які активно вбирають воду та мінеральні речовини. Чим краще розвинене коріння, тим сильнішою стає рослина і тим більше плодів вона здатна сформувати.

Крім того, гумінові кислоти позитивно впливають на структуру ґрунту. У піщаній землі вони допомагають довше утримувати вологу, а у важкому глинистому ґрунті покращують доступ повітря до коріння.

Коли вносити гумінові кислоти

Найкраще підживлювати помідори ще до висаджування або одразу після нього. Існує кілька ефективних способів використання такого добрива.

Полив ґрунту перед висадкою

За день до посадки розсади грядку можна полити розчином гумінової кислоти. Перед цим бажано перекопати землю, щоб поживні речовини рівномірно розподілилися у ґрунті.

Додавання у лунку

Часто городники вливають готовий розчин безпосередньо в лунку перед висаджуванням помідорів. Завдяки цьому коріння одразу отримує необхідне живлення.

Замочування коріння

Ще один популярний спосіб – занурити коріння або земляну грудку розсади у слабкий розчин гумінової кислоти перед посадкою. Це допомагає рослинам швидше прижитися на новому місці.

Як підживлювати помідори після висадки

Якщо томати вже ростуть на грядці, розчин можна вносити у вологий ґрунт навколо стебла. За сезон таке підживлення зазвичай проводять кілька разів.

Найважливіші періоди для оброблення:

після висаджування розсади;

перед початком цвітіння;

під час формування плодів;

після тривалих дощів;

у період спеки або посухи.

Як гумінові кислоти допомагають під час спеки

Помідори погано реагують як на пересихання ґрунту, так і на надлишок вологи. Гумінові кислоти допомагають підтримувати оптимальну структуру землі та краще утримувати воду біля коріння.