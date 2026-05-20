Одним із найкращих народних засобів для підживлення помідорів вважається деревна зола

Після пересадки у відкритий ґрунт томатам потрібен час для адаптації. Саме тому перше підживлення проводять не раніше ніж через 10–14 днів після висадки. У цей період рослини активно вкорінюються та звикають до нових умов. Як підживлювати і доглядати за томатами у цей період, пише УНІАН.

Городники радять не поспішати з добривами одразу після пересадки. Надмірне підживлення або частий полив можуть послабити кореневу систему та зробити рослини залежними від постійної вологи.

Чому не можна часто поливати томати після висадки

Одразу після пересадки помідори рясно поливають, а потім залишають на певний час без додаткового зволоження. Завдяки цьому коріння починає активно рости вглиб ґрунту у пошуках води.

Якщо ж постійно підтримувати верхній шар землі вологим, коренева система залишиться поверхневою. У спеку такі рослини швидко страждатимуть від нестачі вологи й можуть почати в’янути.

Яке добриво потрібне томатам після пересадки

У перші тижні після висадки помідорам особливо важливий фосфор. Саме цей елемент допомагає зміцнювати кореневу систему та прискорює адаптацію рослин на грядці.

Під час пересадки дачники часто використовують монофосфат калію. Для цього 10 грамів препарату розчиняють у відрі води та поливають рослини під корінь. Також корисними будуть біопрепарати з фосфором у складі.

Чим підживити помідори через два тижні

Через 10–14 днів після висадки томати можна підживити кальцієвою селітрою. Вона допомагає запобігти появі верхівкової гнилі та зміцнює рослини.

Для одного куща достатньо приблизно 1 грама добрива. Ще через тиждень городники радять внести сульфат магнію у такій самій кількості.

Деревна зола для великого врожаю

Одним із найкращих народних засобів для підживлення помідорів вважається деревна зола. Вона містить калій, фосфор та інші корисні мікроелементи, необхідні для формування плодів.

Для приготування настою 1–2 склянки золи заливають літром окропу, залишають настоюватися на добу, а потім розводять у відрі води. Під кожен кущ виливають приблизно по пів літра розчину.

Чому не варто зловживати азотними добривами

Багато городників використовують настої бур’янів як джерело азоту. Таке підживлення стимулює ріст зеленої маси, але важливо не перестаратися.

Надлишок азоту призводить до того, що кущі починають активно нарощувати листя замість формування плодів. Через це врожай може бути значно меншим.