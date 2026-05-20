Доглянутий сад потребує не лише регулярного поливу та підживлення, а й надійного захисту від шкідників. Саме комахи часто стають причиною слабкого врожаю, пошкодження листя, квітів і навіть загибелі рослин. Деякі з них знищують коріння, інші висмоктують соки або пошкоджують бутони під час цвітіння. Про найпоширеніших шкідників, і як з ними боротись пише «Клуб рослин».

Хрущ і його личинки

Травневий хрущ добре знайомий багатьом дачникам. Дорослі жуки пошкоджують молоде листя та квіткові бруньки, однак найбільшу небезпеку становлять саме личинки.

Вони живуть у ґрунті кілька років і активно поїдають коріння рослин. Особливо часто від них потерпають:

картопля;

полуниця;

газонні трави;

молоді дерева та кущі;

кукурудза.

Через пошкодження кореневої системи рослини починають в’янути, погано ростуть або зовсім гинуть.

Як боротися з личинками хруща

Найефективнішим способом залишається ручне збирання під час перекопування ґрунту. Найкраще робити це влітку, коли личинки перебувають ближче до поверхні землі.

Також добре допомагають:

мульчування ґрунту;

висаджування конюшини;

залучення птахів та їжаків;

обробка біологічними препаратами.

Конюшина збагачує ґрунт азотом, а личинки хруща дуже чутливі до його надлишку. Саме тому під деревами часто висівають білу конюшину як природний захист від шкідника.

Садівники також використовують народний метод – полив ґрунту настоєм цибулевого лушпиння.

Оленка волохата

Цей жук особливо небезпечний під час цвітіння плодових дерев та ягідних культур. Оленка пошкоджує бутони, пелюстки й молоді зав’язі, через що врожайність помітно знижується.

Найчастіше шкідник атакує:

яблуні;

груші;

вишні;

виноград;

полуницю.

Активність жуків різко зростає у теплу сонячну погоду навесні.

Чому з оленкою складно боротися

Основна проблема полягає в тому, що більшість сильних інсектицидів небезпечні для бджіл. А саме в період цвітіння комахи-запилювачі особливо важливі для саду.

Тому багато дачників надають перевагу безпечнішим способам:

струшуванню жуків рано-вранці;

ручному збиранню;

біологічним препаратам;

обробкам у вечірній час.

Для зменшення чисельності шкідника також важливо регулярно перекопувати ґрунт восени та навесні.

Тля – один із найпоширеніших шкідників

Тля швидко розмножується та здатна за короткий час сильно послабити рослини. Вона висмоктує соки з молодих пагонів і листя, через що вони скручуються, жовтіють і деформуються.

Окрім цього, тля переносить небезпечні вірусні захворювання.

Особливо часто вона з’являється на:

смородині;

агрусі;

трояндах;

яблунях;

сливах;

овочевих культурах.

Як позбутися тлі в саду

Для боротьби зі шкідником важливо діяти комплексно. Насамперед потрібно контролювати мурашок, адже саме вони часто розносять тлю по рослинах.

Ефективними вважаються такі методи:

дощування рослин водою;

обприскування мильним розчином;

настої часнику або тютюну;

обрізування уражених пагонів;

знищення бур’янів.

Досвідчені садівники радять регулярно оглядати молоді пагони навесні, адже саме там тля з’являється найшвидше.