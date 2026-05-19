Кавомашина з часом накопичує два основні види забруднень – накип від жорсткої води та кавові масла, що залишаються після заварювання. Це впливає на смак напою, роботу пристрою та може скоротити термін його служби. УНІАН розповідає, як очистити кавомашину від бруду та зберегти якість кави.

Як почистити кавомашину?

Кавові олії постійно утворюються в кавомашині, особливо якщо ви використовуєте зерна темного обсмаження або часто готуєте еспресо. Без очищення ці олії можуть забити отвори та фільтри, роблячи смак кави неприємним.

Один із найефективніших методів очищення – це спеціальні таблетки для видалення кавових олій. Їх зазвичай поміщають у відсік для меленої кави або в заварювальний блок і запускають програму очищення. Проводити таку процедуру виробники рекомендують приблизно раз на місяць або після 200–300 чашок кави.

Якщо ви не хочете купувати спеціальні засоби, можна використовувати звичайну лимонну кислоту: розчиніть приблизно 20–30 грамів в одному літрі теплої води, залийте розчин у резервуар для води та запустіть цикл промивання. Після процедури кілька разів промийте систему чистою водою.

Проте лимонна кислота ефективніше справляється частіше з накипом, ніж з кавовими оліями. До того ж якщо розчин буде занадто концентрованим, він може пошкодити гумові або металеві частини кавомашини, тому користуватися цим методом занадто часто небажано.