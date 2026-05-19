Фотинія не потребує складного догляду

Туї багато років залишалися найпопулярнішою рослиною для створення живоплоту. Їх висаджували вздовж парканів, щоб отримати щільну зелену стіну та захистити подвір’я від сторонніх поглядів. Однак останнім часом садівники дедалі частіше шукають більш оригінальні й декоративні рослини. Про них пише ТСН.

Сучасний ландшафтний дизайн змінюється, і власники ділянок хочуть бачити у дворі не лише практичні, а й яскраві рішення. Саме тому популярності набирає фотинія Фразера – ефектний вічнозелений кущ, який вважають вдалою альтернативою туям.

Чим фотинія краща за туї

Головна особливість фотинії – декоративне листя. Молоді пагони мають насичений червоно-бордовий колір, який поступово змінюється на темно-зелений. Завдяки цьому кущ виглядає яскраво та незвично протягом усього сезону.

Окрім привабливого вигляду, фотинія швидко росте та добре загущується. Вона легко формує щільну зелену огорожу, яка захищає ділянку від вітру, пилу та зайвого шуму.

Як виглядає фотинія навесні

Навесні рослина стає ще декоративнішою. У травні або на початку червня на кінцях пагонів з’являються ніжні білі суцвіття з легким ароматом.

Квіти приваблюють бджіл та метеликів, тому сад виглядає більш живим і природним. Саме поєднання яскравого листя та світлого цвітіння робить фотинію популярною серед власників приватних будинків.

Як правильно посадити фотинію

Для створення густого живоплоту саджанці висаджують на відстані приблизно 60–80 сантиметрів один від одного. Завдяки швидкому росту кущі досить швидко змикаються та утворюють щільну зелену стіну.

Найкраще фотинія росте на сонячних або злегка затінених ділянках. Саме при хорошому освітленні молоде листя набуває найбільш яскравого червоного відтінку.

Ґрунт для рослини повинен бути легким, поживним і добре пропускати вологу. Якщо земля надто важка, перед садінням варто додати дренаж або компост.

Догляд за кущем

Фотинія не потребує складного догляду. У перші роки після висаджування рослину потрібно регулярно поливати, особливо у спекотну погоду.

Щоб живопліт залишався густим і акуратним, кущі обрізають кілька разів на рік. Саме після обрізування активно з’являються молоді пагони з яскравим червоним листям.

Також рослина добре реагує на підживлення добривами для декоративних кущів. За правильного догляду фотинія швидко перетворюється на щільну, красиву та сучасну зелену огорожу.