Для того, щоб не виникало неприємностей з пожовтінням і скиданням хвої, необхідно дотримуватися основних принципів вирощування та догляду

Хвойні декоративні дерева люблять вологу погоду, а в спекотне літо часто можна помітити жовті засохлі гілки. Як з цим боротися і чим можна підживити дерева, пише Fermer.blog.

Неправильні посадка й догляд

Пожовтіння і засихання туєвих гілок можуть викликати такі причини:

надто глибока або дрібна посадка, при якій коренева шийка або сильно присипана грунтом, або знаходиться високо над його поверхнею. У цьому випадку пожовтіння крони з'явиться на 2-3-й рік після посадки. За правилами, коренева шийка повинна розміщуватися на рівні верхнього шару землі. Спробувати виправити цю проблему можна наступним чином: відгребти частина грунту від стовбура при сильному заглибленні або, навпаки, присипати грунтом при високій посадці;

загущена посадка, яка викликає постійне затінення деревами один одного. Через 4-5 років розрослися коріння починають конкурувати між собою у добуванні поживних речовин, що також може спровокувати процеси пожовтіння і всихання. Виправити таку ситуацію навряд чи вдасться, оскільки дорослі екземпляри погано реагують на пересадку, так і робота ця дуже трудомістка. Можна спробувати регулярно вносити в достатній кількості підгодівлі і періодично видаляти засохлі пагони;

зміна місця виростання, наприклад, пересадка з затіненого на сонячний ділянку. Хвойні рослини реагують на такі зміни появою жовтого кольору. Але через деякий час туя може відновити нормальну забарвлення, хоча краще уникати таких різких перепадів. Неправильний догляд за молодим саджанцем. Поки деревце не приживеться, його необхідно захистити від пекучих променів і поливати щотижня по 10 л під кожен примірник, а в посуху – 2 рази в тиждень по 15 л. Оживити саджанець у спеку допоможуть обприскування крони, які слід проводити у вечірні або ранкові години;

надлишковий або недостатній полив. Недолік вологи, як і її надлишок, шкідливі для туї. При пересиханні грунту вимагається збільшити число поливів, а при перезволоженні – зменшити. Не слід висаджувати саджанці на низинних ділянках, де можливе скупчення дощової або талої води;

нестача поживних речовин. При нестачі магнію або калію спостерігається пожовтіння верхівок крони. Окремі гілочки набувають жовтизну (або знебарвлення) при дефіциті заліза, тому дорослі екземпляри потребують регулярних підгодівлі. Для удобрення мінеральними речовинами застосовуються препарати «Биоуд», «Кеміра-універсал», розчин «Епін» та ін. згідно інструкції. Як органіки використовується настій гною (1:4), витриманий протягом 10-14 днів, яким поливається пристовбурне коло з розрахунку 3 л на одну рослину. Останнім часом стало модним вирощування туї не тільки на вулиці, але і в вазонах в приміщенні.

Для того, щоб не виникало неприємностей з пожовтінням і скиданням хвої, необхідно дотримуватися основних принципів вирощування та догляду:

після того, як туя трохи адаптується (через 10-14 днів після придбання), її потрібно пересадити;

при пересадці нова ємність повинна бути на 2-3 см більше попередньої;

не можна забувати також про дренажний шар;

місце розміщення деревця повинно бути добре освітленим, але захищеним від полуденних палючих променів;

не можна допускати висихання або сильного перезволоження ґрунтового субстрату. Молоді екземпляри зволожуються після висихання верхнього шару грунту, а великі – при просиханні на глибину близько 5 см.

Хвороби та їх лікування

На зовнішній вигляд туї часто впливають різні захворювання, серед яких найбільш часто зустрічаються:

фітофтора – вражає кореневу систему рослини. Причиною найчастіше є сильне перезволоження. Допомогти туе при цьому практично неможливо. В якості профілактики використовуються фунгіциди згідно інструкції;

буре шютт – грибкове захворювання, що з'являється на хвої після танення снігу. У весняний час з інтервалом в 10 днів проводять обробку «Фундазолом» (0,2%). Уражені грибком гілки потрібно видаляти і спалювати;

песталоциеве в'янення – ще одне грибкове захворювання, в результаті якого кінчики пагонів з хвоєю покриваються коричневою плямистістю і вмирають. Пізніше на хвоях з'являються чорні спорангії грибів і вони сіріють. Для профілактики ранньої навесні проводяться обробки 0,7% «Куртазом», а для лікування – обприскування поперемінно «Стробі» (0,04%), «Фундазолом» (0,02%) і «Байлетон» (0,15%).

Профілактика хвороб і шкідників

Захворювання рослин, а також ураження різними шкідниками, простіше попередити, ніж потім займатися їх лікуванням.

Для цього необхідно дотримуватись деяких правил: