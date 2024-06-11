Якщо ви хочете прикрасити свій сад квітучими кущами, але не маєте багато часу, щоб доглядати за ними, тоді варто обрати ті, котрі не потребують особливої уваги. Які рослини, легкі у догляді, краще обрати, читайте на ZAXID.NET.

Форзиція

Форзиція перша квітка весни, пише Kvitka.info. Найпоширеніший колір форзиції – яскраво жовтий, але зовсім нещодавно з’явилися рожеві і білі кольори квіток. Дуже гарно виглядають живоплоти з форзиції – перший місяць весни кущ цвіте жовтими квітами, а далі виростає зелене листя, через яке нічого не видно, тому форзиція є чудовим живоплотом.

Бузок

Бузок – це найпоширеніший декоративний кущ, який є практично на кожному подвір’ї. Різноманітність видів та сортів на сьогоднішній день дозволяють вибрати кущ, який задовольнить всі забаганки – і пишні квіти насиченого кольору, і багате листя, і розмір рослини, який дозволяє посадити його навіть в маленькому саду.

Калина

Восени листя калини змінює колір з яскравого зеленого до багряно-червоного, перетворюючи кущ калини на справжню родзинку саду в будь-яку пору року. Взимку вона цінується за червоні цілющі ягоди, які яскраво виділяються на білому снігу. Рід калин має більш як 200 видів.

Барбарис

Ландшафтні дизайнери дуже люблять використовувати у своїх дизайнах барбарис, за незвичайну декоративність в будь-який час року. Барбарис легко піддається стрижці, що робить його одним з кращих кущів для топіарного мистецтва.

Барбарис гарний протягом року: у травні кущі всипані маленькими жовтими квітами, всі літні місяці кущ тішить око яскраво-зеленими листями, осінь – це пора зміни кольору листя , а от яскраво-червоні грона ягід залишаються на гілках до наступної весни.

Використовують барбарис також і для живоплоту. Для цього підійдуть нелистопадні кущі найкраще.

Піраканта

Піраканта – колючий вічнозелений декоративний чагарник, за яким доглядати не потрібно. Весною цвіте білими квітами, а після цвітіння формуються плоди, які восени стають яскравими. Такий кущ може рости як на квітнику, так і поодиноко в саду. Він пишно цвіте і рясно плодоносить.

З мінусів – пишно квітучі кущі привабливі для бджіл, а плоди цієї рослини скльовують птиці.

Гібіскус

Гібіскус цінується за великі красиві квіти різноманітних відтінків, які цвітуть з липня аж до вересня, та за невибагливість у догляді.Гібіскус прикрасить собою будь-який ландшафтний дизайн. Деякі декоративні кущі цього виду виростають до трьох метрів, то ж з таких сірійських гібіскусів можна зробити чудовий живоплід.

Також можна використовувати гібіскус для поділу ділянки на зони. Для підтримання декоративності кущів, їх потрібно щороку обстригати, інакше вони матимуть неохайний вигляд. Травянисті гібіскуси на зиму відмирають над землею, а з настанням весни знову виростають.

Спірея

Спірея – багаторічний кущ із здеревілими гілками. Спірея часто зустрічається в міських парках, бо вона зовсім невибаглива рослина та не потребує спеціального догляду. Спірея підходить для живоплоту, вона швидко росте і при правильному догляді десятиліттями залишається декоративною.

Гортензія

Гортензія – багаторічна непримхлива рослина, в садівництві ціниться за різноманітність кольорів і форм суцвіть. Ефектно виглядає, як у групових так і в поодиноких насадженнях.

Суцвіття можуть бути як одноколірними так і двоколірними: білими, рожевими, темно рожевими, червоними, бузковими, блакитними, малиновими. Колір квітів гортензії залежить від кислотності грунту: рожеві кольори з’являється на лужних ґрунтах, а блакитні – на кислих.

Жасмин

У жасмина дуже пишна крона. Найбільш гарний він у період цвітіння, коли на гілках розпускаються жовті або білі квіточки, зібрані в суцвіття.У садового жасмину є велика кількість різних підвидів, які відрізняються один від одного величиною квіток. Ці рослини виділяються тим, що здатні пристосовуватися практично до будь-яких погодних умов.

Садовий жасмин досить невимогливий до місця посадки. Він дуже добре росте і розвивається як в сонячному, так і тінистому місці. Його можна садити як на південній, так і на північній стороні ділянки. Він цілком добре переносить як посуху, так і високу вологість.

Будлея

Будлея – кущ з тонкими пагонами і великими гронами квітів. Особливо цінують його за рясне цвітіння, яке починається в кінці липня і триває до заморозків, коли багато рослин вже не цвітуть.

Часто її називають «осіннім бузком» за зовнішню схожість під час цвітіння або «магнітом для метеликів і бджіл», тому, що у квітки сильний солодко-медовий запах, який приваблює комах. Забарвлення квіток рожевого, фіолетового, білого або жовтого кольору.

Калікант

Якщо ви любитель оригінальних квітучих рослин з сильним запахом, то варто звернути увагу на Калікант квітучий. У цієї рослини пахнуть і листя, і квіти, але особливо сильно – кора в засушеному стані. За цей аромат рослину відносять до прянощів, називаючи гвоздиковим деревом і ямайським перцем.

Каліканти – листяні чагарники до 2-3 метрів у висоту. Кора і деревина майже всіх видів каліканта виділяє дуже приємний запах. Листя і коріння рослини також пахнуть, але менш інтенсивно. Тому її використовували для ароматизації страв корінні жителі Північної Америки.

На початку червня на верхівках торішніх пагонів утворюються незвичайні темно-червоні, білі, рожеві або бордові квіти з сильним ароматом.

Цвіте ця квітка досить довго – до кінця осені, поодинокими великими квітами, однак найбільше цвітіння припадає на кінець червня і першу декаду липня. Після запилення утворюються маленькі коричневі плоди, які не мають великої декоративної цінності, але містять життєздатні насіння.

Листя і насіння представників роду містять токсичні сполуки і є отруйними.

Цеанотус

Цеанотус – багаторічний кущ, який нагадує бузок синього кольору, цвіте з початку липня по кінець вересня. Його квіти мають приємний аромат і різне забарвлення.

Цеанотус варто садити біля веранд, альтанок, ним прикрашають стіни будівель і, звичайно, використовують в ландшафтному дизайні при створенні групових композицій, міксбордерів, живоплоту і клумб.