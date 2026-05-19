Огірки дуже люблять світло

Багато дачників мріють якомога раніше зібрати перший урожай огірків. Саме тому навесні чимало людей поспішають із посівом та вирощуванням розсади. Втім, надмірний поспіх часто тільки шкодить рослинам і відсуває плодоношення на кілька тижнів. Досвідчені городники запевняють, що для раннього врожаю важливо не лише правильно доглядати за огірками, а й уникати найпоширеніших помилок. Про них пише Infostat.

Не висівайте огірки на розсаду надто рано

Одна з головних помилок – занадто ранній посів насіння. До моменту висадки розсада огірків повинна мати не більше трьох-чотирьох справжніх листків.

Зазвичай насіння висівають наприкінці квітня або на початку травня. Якщо зробити це значно раніше, розсада переросте, стане слабкою та довго адаптуватиметься після пересадки.

Городники наголошують, що великі й перерослі рослини далеко не завжди дають ранній урожай.

Постійно збільшуйте об’єм горщика

Огірки дуже погано реагують на тісний простір для коріння. Якщо коренева система сильно переплітається у маленькому горщику, рослина починає слабшати.

Саме тому під час вирощування розсади бажано регулярно пересаджувати огірки у більші ємності. Це допомагає корінню нормально розвиватися та швидше приживатися після висадки у ґрунт.

Також важливо не забувати про підживлення. Для розсади добре підходять органічні або органо-мінеральні добрива у слабкій концентрації.

Забезпечте розсаді хороше освітлення

Огірки дуже люблять світло. Якщо його бракує, розсада витягується, стає тонкою та слабкою.

Навіть на сонячному підвіконні рослинам часто недостатньо освітлення, тому досвідчені городники радять використовувати спеціальні лампи для розсади. Особливо важливо досвічувати молоді рослини у перші тижні після сходів.

Без достатньої кількості світла огірки можуть довго не рости після пересадки у теплицю чи відкритий ґрунт.

Висаджуйте огірки тільки у теплий ґрунт

Для раннього урожаю надзвичайно важливо дочекатися стабільного тепла. Температура ґрунту повинна бути не нижчою за 17 градусів.

Якщо висадити огірки у холодну землю, рослини можуть пожовтіти та зупинитися у рості. У такому випадку навіть добрива не допоможуть.

Особливо уважно потрібно стежити за нічними температурами. Якщо є ризик похолодання, грядки варто накривати плівкою або агроволокном.

Вирощуйте огірки у теплиці

Найшвидше отримати ранній урожай можна саме у теплиці. Там ґрунт прогрівається значно швидше, а рослини краще захищені від перепадів температур.

Деякі городники висівають розсаду у пластикові ящики або контейнери, де земля швидше нагрівається та добре пропускає повітря.

Після пересадки у теплий ґрунт огірки зазвичай починають активно рости, а перші плоди можуть з’явитися вже приблизно через місяць.

Як уникнути гіркоти в огірках

Щоб огірки виростали солодкими та соковитими, рослинам потрібен регулярний полив. Пересихання ґрунту часто стає причиною появи гіркоти у плодах.

Також городники радять: